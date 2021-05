1 may 2021

Llega el buen tiempo y nos apetece (y mucho) empezar a llevar prendas más fresquitas con las que lucir piernas y brazos. Sin embargo, el invierno, sumado a los confinamientos y cuarentenas, ha hecho que nuestra piel se vea más blanca de lo normal y, tenemos que reconocer que favorece muy poco. Por ello, desde la redacción de mujerhoy.com ya te hemos dado propuestas como estos aceites corporales para presumir de piernas bonitas, el activador de bronceado antiedad o los sérums bronceadores que dejan efecto buena cara. Sin embargo, s te has animado a usar un autobronceador, debes tener en cuenta algunos trucos y consejos para que no acabe en desastre.

Rocío Escalante, titular de Arbosana Farmacia y experta en dermofarmacia, nos ha explicado cuál es la mejor forma de usar un autobronceador y ha resuelto las dudas más frecuentes en torno a este tema. Lo primero que ha querido aclarar es que los "autobronceadores son productos seguros, con dihidroxiacetona que reacciona con la última capa de células de la piel, produciendo una oxidación y de ahí el cambio de tono. Por ello, no producen daño solar, ni envejecimiento prematuro, ni cáncer de piel, pero tampoco protegen del sol".

Para utilizar un autobronceador, Rocío recomienda "exfoliar la piel 24 horas antes, así como hidratarla mucho. De esta manera conseguiremos un bronceado uniforme, bonito y duradero". Además, añade que conviene hacerlo con manopla para que el resultado sea más uniforme y que nunca se debe aplicar un autbronceador corporal en el rostro. "El bronceado se va produciendo de forma gradual, así que no conviene excederse con la cantidad, sino que debemos esperar a ver qué color va tomando nuestra piel y seguir aplicándolo si buscamos un tono más fuerte", comenta.

A la pregunta de si el bronceado se va con los lavados o el agua del mar y la piscina, Rocío responde: "No, los autobronceadores no son como un maquillaje que se eliminan fácilmente. Los autobronceadores actúan por oxidación. El bronceado se va de forma gradual con la renovación natural de nuestras células". La experta también aclara que es imprescindible aplicar filtro solar, con o sin autobronceador, ya que este no protege de los rayos solares.

Los autobronceadores son la solución perfecta para disfrutar de un bronceado rápido y natural y no hay que tenerles miedo si su uso se hace correctamente. Desde St. Moriz, una de las firmas con productos autobronceadores (cómpralo aquí) más exitosas del mercado, añaden que es recomendable utilizar crema hidratante antes del uso y no depilarse al menos 24 horas antes. Además, explican que es conveniente agitar el producto antes de usarlo, aplicar una pequeña cantidad y extenderla en movimientos circulares de manera ascendente. Por último, aconsejan evitar jabones y geles de ducha justo después de haber aplicado el producto.