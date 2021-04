13 abr 2021

Aunque hemos dicho por activa y por pasiva que las canas están de moda y el pelo gris es una de las tendencias capilares del momento, sabemos que para muchas siguen suponiendo un problema de imagen que camuflar. Por ello, te hemos dado algunos tips para domarlas como es este color de pelo que es el mejor para cubrir las primeras canas, este champú que consigue taparlas sin tintes e incluso te hablamos de la técnica grey blending. Ahora, gracias a Victoria Beckham hemos aprendido cuáles son las mechas que cubren las canas de la manera más natural y sencilla.

La ex Spice Girl ha compartido varias veces en su perfil de Instagram algunas imágenes en las que se aprecia a la perfección que lleva una coloración marcada protagonizada por unas mechas más claras que su base castaña. Mónica Serrano y Esther Sánchez, profesionales del cabello del salón Vera Healthy Hair, explican que lo que lleva Victoria son unas mechas balayage o babylights: "Es una de las técnicas mas demandadas por nuestras clientas en el salón y a la que también se apuntan las celebrities. Son destellos de luz muy sutiles que le dan calidez a la melena rompiendo con la monocromía y creando un degradado natural. Son tonos dorados son los elegidos para una base castaña, pero hay un gran abanico de tonalidades que se pueden adaptar a cada cabello como miel, vainilla, tierra...".

Una técnica muy famosa a la que estamos súper acostumbradas y que, como ellas mismas explican, es una de las más solicitadas. Sin embargo, los expertos reconocen que también es una coloración perfecta para domar las canas. Raquel Saiz, de Salón Blue, explica: "Estas mechas son perfectas para disimular con naturalidad las primeras canas al no cambiar demasiado el color de base. De hecho, el color natural se mezcla con reflejos más claros que no solo disimulan el blanco de las canas, también aportan una mayor luminosidad y frescura al rostro. Para conseguir este tono, no es necesario aclarar mucho los reflejos y con un par de tonos es suficiente".

Algo en lo que también está de acuerdo M.ª José Llata, de Peluquería Llata Carrera: "Añadiendo un poco de color, siempre más claro pero no demasiado, las canas se disimulan y, además, se hace muy fácil su mantenimiento". Además, comenta que "llevar varios tonos en una melena, como este toffee, la enriquece, haciendo que se vea más densa. Unas mechas finas por toda la melena hace que el resultado favorezca y quede muy natural".

"Si no queremos renunciar a nuestro color natural, podemos realizar reflejos en nuestro tono", propone Charo García, de Salón Ilitia, como otra solución para deshacerse de los mechones grises. "No siempre las canas aparecen de forma homogénea y cada persona es diferente. A veces están por toda la melena y otras en zonas concretas. Por eso, aplicando el color dónde se necesita cuando las tenemos localizadas en un área, conseguimos disimularlas más fácilmente", comenta.