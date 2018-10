30 oct 2018

No es fácil llevar flequillo. Demasiado corto y el look no funciona. Demasiado largo y sólo podemos pensar en ponernos dos horquillas para recogerlo, aunque parezca que llevamos dos cortinas a cada oreja. Pero cuando el flequillo funciona… Funciona muy bien. Quita años, favorece, rejuvenece y encima, ¡está de moda! Y ahora, Jennifer López nos ha demostrado que, cuando de peinados se trata, y que cuando hablamos de melenas con estilo, ¡ella lo borda!

El autor de su nuevo peinado es Chris Appleton, que corta otros flequillos hiperfamosos, como el de Ariana Grande. Pero… ¿qué tiene el pelo de JLo que lo hace tan imitable, envidiable y que nos hace desear ir a por las tijeras sin pensarlo ni un segundo?

-El flequillo no está cortado en un único largo, sino de forma escalonada, bastante más corta en el centro del rostro y cayendo hacia los laterales en capas progresivamente más largas. Esto no sólo enmarca las facciones y las estiliza, sino que además permite que, con el paso del tiempo, el flequillo luego crezca mejor, fundiéndose las capas más largas con la melena a la medida que crece.

-El segundo secreto del flequillo perfecto es la separación: lejos de presentarse como un bloque compacto, el pelo se abre en mechones diferenciados.

-El color juega un rol clave en este flequillo, con una mezcla de tres tonos que van de un tono miel a un rubio claro, lo que potencia esa sensación de movimiento y de volumen que le aporta frescura al look.

-¿El toque final? El pelo tiene textura, por lo que el flequillo tiene volumen propio, se ve con cuerpo y los mechones se levantan de la frente, separándose. Un toque de spray texturizante o de espuma, y luego separar el pelo con los dedos, son la clave para darle esa forma.

