4 dic 2018

Este otoño ha sido una de las estaciones del año en la que hemos visto más cambios de 'look'. Algunos de ellos como el de Aitana Ocaña o el más reciente de la también 'extriunfita' Amaia Romero han sido de los más comentados.

Y todo esto en un año 2018 en el que han destacado nuevas tendencias de cortes como la melena midi o el corte pixie que han sido sin duda los favoritos de las famosas. Pero justo cuando creíamos que ya no veríamos más cambios de 'look' hasta el próximo año, ayer fuimos testigos de otro más y ¡está vez le ha tocado el turno a Lara Álvarez!

Lara Álvarer sorprendía con este cambio de 'look' durante el resumen de 'GH VIP'. pinit

La presentadora sorprendió ayer a los telespectadores del resumen de 'GH VIP' con un inesperado cambio de 'look' en el pelo. Y esta vez se ha decidido a apostar por un flequillo recto. Un cambio de 'look' con el que hemos visto a una Lara Álvarez como siempre espectacular y con un aspecto incluso más juvenil debido al nuevo corte.

No cabe duda de que la asturiana quiere empezar el año 2019 con buen pie y con un cambio de imagen incluido que estamos seguras será otro de los cambios de 'look' virales de este 2018, ya que todo lo que luce o cambia de su estilo Lara acaba arrasando en redes.

Lara Álvarez en este caso no ha apostado por un cambio de 'look' completo, ya que el resto de su melena la ha dejado intacta. Lo que si ha retocado, ha sido el degradado de sus puntas a un rubio un poco más intenso que, junto con su nuevo flequillo, le ha dado un 'look' diferente. Una nueva lección de que a veces no es necesario un cambio de 'look' drástico para cambiar de estilo.

