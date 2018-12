5 dic 2018

Rosalía se ha convertido en el fenómeno musical y cultural del año después de su gran éxito 'Malamente', pero también en todo un referente dentro del mundo de la moda. De hecho sus 'looks' atrevidos, sus uñas o sus maquillajes no han dejado de ser noticia desde su primer éxito. Pero sin duda lo que nos ha vuelto a dejar con la boca abierta ha sido el nuevo vídeo de su single 'Bagdag' y su radical cambio de 'look' en el mismo.

Sin duda uno de sus videoclips más dramáticos y feministas hasta la fecha, al que Rosalía y el gran equipo que tiene detrás de cada proyecto han sabido darle aún más personalidad con un completo cambio de 'look' de la cantante. De hecho, Rosalía ha abandonado el 'look' racial que tanto la caracteriza para transformarse en la protagonista de esta historia. Pero ¡tranquilas! solo se trata de un cambio temporal y exclusivo para el videoclip en el que Rosalía solo ha necesitado de un mono de látex rojo, una peluca rubia y sobre todo de mucho dramatismo.

Un videoclip en el que también hemos podido ver la faceta más camaleónica y las dotes para la actuación de una de las cantantes más en auge de nuestro país. Y en el que por un momento hemos olvidado la larga melena morena y con ondas que tanto la caracterizan.

De hecho fue ella misma la que enseñó este 'look' tan diferente a sus seguidores a través de Twitter con una fotografía en la que se podía ver a una Rosalía totalmente irreconocible y ¡muy rubia!

?????? pic.twitter.com/IFSiKdHYNv — R O S A L Í A (@rosaliavt) 3 de diciembre de 2018

Por ahora su videoclip ya va camino de las 952 mil visualizaciones en Youtube. No cabe duda de que ya se ha convertido en el nuevo éxito de la cantante.

Ya disponible nuevo video

BAGDAD

director Helmi

dop André Chementoff

https://t.co/1E7s38hR70pic.twitter.com/X1EugrbG4T — R O S A L Í A (@rosaliavt) 4 de diciembre de 2018

¿Con qué más nos sorprenderá?

