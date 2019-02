4 feb 2019

Si no estás pensando en cortártelo de cara a la primavera, quizá te lo plantees tras ver esta selección con los ocho mejores flequillos de la gala de los Premios Goya. Afortunadamente tenemos todos los casos posibles: desde flequillos para el pelo rizado o ondulado, hasta los que acompañan de lujo a un 'pixie' o se limitan a enmarcar la cara añadiendo un aire pícaro y rejuvenecedor. Efectivamente: estamos ante el recurso más efectivo de los estilistas para quitarle años a sus clientas. No es casualidad que la mayoría de nuestras famosas seleccionadas ya no cumplan los 30.

Elflequillo ganador para pelo liso: el de Belén Cuesta. pinit INSTAGRAM

Los dos flequillos triunfadores de la noche de los Goya fueron, sin duda, los de Paz Vega y Belén Cuesta. El primero era corto y despuntado, al estilo francés, perfecto para acompañar su 'bob' rizado. El segundo lo pediremos en la peluquería todas las que tenemos el pelo liso: siguiendo la línea de las cejas y ligeramente abierto en el centro.

El deslumbrante cambio de look de Aura Garrido. pinit INSTAGRAM

Aura Garrido deslumbró con un cambio de look total: adiós a su melena rubio, hola a un 'pixie' acompañado del flequillo más 'trendy'. Cortísimo, desfilado y ligeramente ladeado.

Nathalia Poza, la más moderna. pinit INSTAGRAM

No podía ser de otra manera: el flequillo que tiene que acompañar a este impresionante look de Stella McCartney ha de ser radicalmente contemporáneo. Nathalie Poza defendió como nadie un flequillo largo y desfilado, que huye de los volúmenes enteros de los cabellos con más densidad. Este corte de pelo es un diez.

El flequillo entero y pelirrojo de Nawja Nimri. pinit INSTAGRAM

Solo una mujer con la arrolladora personalidad de Nawja Nimri puede vestirse de Gucci de cabeza a pies y no terminar devorada por su propio look. Ayuda, además, este contundente flequillo pelirrojo, cortado casi desde la coronilla y peinado con una ligera ondulación. Nos encanta que no prescinda de un flequillo entero aunque se abra.

María Adánez llevó el flequillo más versátil de la gala de los Goya. pinit INSTAGRAM

Consistentemente acertada, María Adanez le saca todo el partido a su bob con el flequillo más versátil de la noche: estilo cortina y abierto para no delatar la falta de densidad, puede peinarse totalmente lateral o desaparecer por completo en un recogido. El típico flequillo que nos queda bien a todas.

María León lució su fantástico 'pixie' con flequillo. pinit INSTAGRAM

María León lució su fantástico 'pixie' con flequillo despuntado, una versión más larga que la de Aura Garrido, perfecta para acortar un óvalo facial alargado.

Cristina Castaño llevó un look capilar absolutamente rejuvenecedor. pinit INSTAGRAM

El premio al peinado más rejuvenecedor se lo llevó Cristina Castaño: esa cola de caballo acompañada por un flequillo corto y desfilado no puede ser más aniñada.

