8 mar 2019

Compartir en google plus

Tras su paso por la academia de 'OT', Míriam Rodríguez no ha parado de cosechar éxitos sobre todo ahora en su labor como asesora de Pablo López en 'La Voz', a quienes las redes sociales no dejan de relacionar. Sea como sea, lo que tenemos claro es que en esta nueva etapa hemos visto a una Míriam mucho más radiante que en 'OT' y parece que ha querido poner el broche de oro a esta nueva etapa con un pequeño y muy favorecedor cambio de 'look' en su pelo.

A simple vista puede pasar desapercibido, pero lo cierto es que la cantante ha decidido despedirse de ese clásico color rubio oscuro de tonos dorados con el que la conocimos en la academia de 'OT' y ha dado paso a un rubio extra claro casi platino lleno de brillo pero conservando sus raíces naturales.

Míriam Rodríguez antes y después de su cambio de color en el pelo. pinit Instagram.

Esta vez ha sido el estilista Jesus de Paula el responsable de este favorecedor cambio de 'look' de la 'extriunfita'. Ambos se han encargado de compartirlo en sus respectivos perfiles de Instagram.

Jesus de Paula compartió, a través de sus 'stories', el resultado final tras trabajo de cambio de color en la melena de la cantante. pinit Instagram.

Lo cierto, es que este nuevo cambio, aunque pequeño, nos ha sorprendido igualmente ya que la gallega no nos tiene acostumbradas a cambios de 'look' en su melena. Aún así, tenemos que reconocer que este cambio le favorece sobre todo porque aporta mucha más luz a su rostro ya de por sí claro y a la vez añade un toque más juvenil a sus 'looks'.

¿Será este el primero de más cambios de 'looks' que estén por llegar de la cantante? Tendremos que esperar para verlo...

No te pierdas...

- Pilar Rubio revoluciona las redes con un inesperado corte de pelo

- Penélope Cruz lleva el accesorio de pelo que va a arrasar esta primavera

- No sabemos si nos gusta este cambio de look beauty de Blanca Suárez