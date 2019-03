7 mar 2019

La microtendencia ya es macro: las horquillas decoradas con perlas de Zara se han agotado las dos veces que han vuelto a tienda. El deseo de conseguir este trío de pasadores sigue al alza, así que esperamos que la megatienda gallega no tarde en reponer un producto que va a ser superventas sí o sí. En la melena de Blanca Suárez quedan preciosas, aunque no tengan mucho que ver con el estilo, más bien urbano y práctico, que la actriz luce en su vida privada. Lo cierto es que casi siempre la vemos con el pelo recogido en las fotos de su día a día que sube a su perfil de Instagram, por eso no nos termina de convencer este cambio de look beauty. Este estilo romántico-aniñado no le pega demasiado a Blanca, algo más cañera.

Una de las horquillas de perlas, agotadísimas, de Zara pinit INSTAGRAM

Lo que sí nos ha encantado de este momento perlas es ver por fin suelta la melena de Blanca y poder contemplar detenidamente el trabajo de color que lleva. Es una decoloración fantástica, desde la raíz oscura natural de la actriz hasta un rubio rubísimo en las puntas. ¡Qué difícil de conseguir este degradado! Es complicadísimo encontrar el tono exacto de rubio que va bien a la tez de las morenas, y aquí su superestilista ha dado totalmente en el clavo. La luz es total.

Así quedan las más pequeñas del juego de horquillas de perlas de Zara. pinit INSTRAGRAM

Gracias a este fantástico trabajo de color, Blanca Suárez consigue una versatilidad en sus looks enorme. Lo mismo puede ir de morena con el pelo recogido, que lucir rubia soltándose la melena. Además, esta funciona como un halo de luz increíble para las pieles apagadas. Es cierto que se llevan las melenas cortas con colores enteros, pero este tipo de trabajos de color con mechas o degradados rejuvenece muchísimo y suaviza las facciones que se van afilando a partir de los 30. Nos chifla la melena de Blanca Suárez. Bravo por su colorista.

