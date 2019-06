5 jun 2019

Olivia Palermo ha vuelto a demostrar que en lo que se refiere a estilo y a tendencias atrevidas no le gana nadie, de hecho la modelo ha vuelto a poner el broche de oro a otro de sus estilismos y podemos decir que ya se ha convertido en uno de esos looks de Olivia Palermo que queremos copiar. Esta vez lo ha evidenciado en la noche de los CFDA Awards ¿Cómo? Pues, además de con un elegantísimo vestido firmado por Valentino, con un original recogido metalizado que nos ha dejado sin palabras.

De hecho Olivia Palermo volvió a conseguir convertirse en el centro de todas las miradas y flashes gracias a su diseño de alta costura que esta vez pertenece a la colección de primavera-verano del 2003 de la firma italiana. Un vestido con detalles satinados y metalizados que combinó a la perfección con su llamativo peinado.

Y podemos asegurar que este nuevo peinado de la modelo ha conseguido incluso eclipsar a un vestidazo como este. ¿La razón? Este peinado con moño bajo muy pulido y con efecto wet, estaba adornado con detalles de pan de oro plateado a los laterales del peinado.

Un detalle perfecto para ir aún más combinada con su look, al cual prefirió no añadirle ningún tipo de pendientes o joyas para no recargar demasiado. Una opción perfecta para asegurarse de que toda la atención se iba a su peinado plateado y lo cierto es que el resultado final ¡nos ha encantado!

Olivia Palermo acudió a los CFDA Awards con un peinado de moño bajo muy pulido y con acabado metalizado. pinit Getty.

¿El toque estrella para este look? Su maquillaje de ojos potente en un tono oscuro y con matices rojizos. Una de las tendencias de la temporada a la que ya se ha unido la mismísima Cristina Pedroche y que hará que tus ojos se vean más grandes.

¿Te atreverías a apuntarte a esta tendencia metalizada en tu próximo peinado?

