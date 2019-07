15 jul 2019

Si hay algo que tenemos muy claro cada vez que llega el verano, además no olvidarnos del protector solar y de fichar todos esos bikinis que triunfan entre las influencers para preparar nuestra maleta de vacaciones, es que como cada año a muchas nos tocará librar una auténtica batalla diaria contra ese odiado encrespamiento. Y sí.... nos referimos a ese fenómeno casi paranormal que sufre nuestro cabello sobre todo después de todas esas largas jornadas de piscina y playa inevitables si lo que queremos es olvidarnos (aunque sea por unos minutos) de las altas temperaturas.

Pero ¿Y si te dijéramos que tener tu melena bajo control y alejada del frizz este verano será una misión posible? La influencer Paula Gonu ha sido la encargada de compartir su secreto beauty para conseguirlo en Instagram y después de ver el resultado podemos asegurarte que este verano el encrespamiento no será ninguna pesadilla. De hecho la influencer ha descubierto con humor alguna otra propiedad desconocida de este nuevo producto para el cabello de Garnier: "El Alex Chiner se puso la crema sin aclarado Liso y Brillo 10 en 1 de Fructis como si fuese crema hidratante... (Le quedaron las piernas suaves y eso) En realidad es lo que os enseñé en el directo del canal de Garnier, eso que me pongo después de la ducha/piscina/playa para quitar la humedad y que no se me encrespe el pelo", ha escrito.

Lo sabemos... parece magia y lo mejor es que no solo podrás librarte del frizz en verano, sino que podrás usarlo después de salir de la ducha en cualquier otra estación del año. Y no nos extraña, sobre todo después de descubrir en la web que este producto está compuesto por ingredientes tan potentes como el aceite de argán, la keratina vegetal líquida para alisar y suavizar el cabello al instante, extractos de frutas y plantas, vitaminas B3 y B6 y que además su tecnología hidrofóbica repele el agua y la humedad para que ese liso sea aún más duradero.

Para aplicara solo necesitas extender con ayuda de tus manos una pequeña cantidad de medios a puntas y lo mejor es que no importa si tu cabello está húmedo o seco. Después podrás dejarlo secar al aire o incluso peinarlo con secador o plancha, asegurándote de que el resultado será perfecto y que tu cabello estará totalmente protegido del calor.

Liso & Brillo 10 en 1 Crema sin Aclarado, 5,05 euros. pinit Garnier.

Y lo mejor, es que conseguir este Tratamiento Capilar Fructis Liso y Brillo 10 en 1 de Garnier solo te costará ¡5,05 euros! ¿A qué esperas para convertirlo en tu nuevo imprescindible beauty para el cabello?

