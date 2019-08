19 ago 2019

A principios de mes te contábamos que el flequillo cortina es una opción muy versátil para el verano, ya que se puede llevar tanto con el pelo liso, como ondulado o rizado. ¿Te has hecho tanto a él que no quieres quitártelo a la vuelta de las vacaciones? Estás de suerte, porque este corte de pelo también se llevará este otoño y Kirsten Dunst ha sido la primera famosa en demostrarlo, con la ayuda de su peluquero Owen Gould.

Tras un tiempo de parón en su carrera profesional, Kirsten regresa a la pantalla con Showtime On Becoming a God in Central Florida. La actriz está promocionando la serie en Estados Unidos, donde la hemos visto de nuevo antes los flashes con un look capilar que no solo ha sido un éxito durante los meses que llevamos de 2019, sino que también será imprescindible en otoño, ya que el flequillo cortina es un corte de pelo fresco, cómodo y muy versátil.

Con el pelo suelto y ligeramente ondulado se consigue un look más desenfadado, perfecto para el día a día pinit Instagram: @owengould

“La clave del flequillo cortina es que lo luzcas dividido en dos partes, pero bien fundido con el resto del cabello en los laterales”, aconseja Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez. Para ello “es preferible que lo seques con el chorro de aire del secador a una temperatura media, siempre de abajo arriba, moviendo ligeramente el cabello, para darle un aspecto desenfadado. Y, si quieres potenciar el movimiento o alisar ligeramente la punta, puedes realizar un minibrushing con cepillo redondo pequeño”, explica el peluquero. Tú eliges si llevarlo totalmente liso, ligeramente ondulado o incluso también te puedes atrever con él rizado. Además, queda bien tanto con el pelo suelto –peinado como más te apetezca–, semirecogido y adornado con un lazo negro como hace Kirsten o con una coleta, en la que un ligero volumen en la parte frontal se vuelve imprescindible.

El tándem que forman el flequillo cortina con una coleta repleta de ondas que luce Kirsten es fresco, pero sofisticado. pinit Instagram: @owengould

No te pierdas...

- Cinco flequillos que quitan años a cualquier edad

- Dakota Johnson y los cinco flequillos para disimular la frente ancha y parecer más joven

- Así llevan el flequillo las famosas con el pelo fino