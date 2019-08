7 ago 2019

Las mujeres que llevan flequillo habitualmente, o aquellas que solo se lo cortan de vez en cuando suelen seguir la misma regla: no cortárselo de junio a septiembre para poder recogerlo durante los meses de verano. Sin embargo, este año las reglas han cambiado y ahora no hace falta que lelves tu flequillo hacia atrás, sujeto con horquillas, diadema o bandana. Te enseñamos a sacarle partido durante los meses de más calor.

Un flequillo cortina, por ejemplo, es perfecto para dar un giro a tu look antes de las vacaciones, ya que queda igual de bien con el pelo liso tabla, ondulado o rizado. Pero si eres de las que no pueden vivir sin su flequillo recto, el champú en seco será tu gran aliado para no tener que lavártelo todos los días y el spray anti-frizz mantendrá su forma y cada pelillo en su sitio.

Crema sin aclarado Nutri Rizos Secado al Aire Fructis de Garnier (4,95 €). Champú Seco a la Leche de Avena de Klorane (11,66 €). Spray de Textura de Indola (12,25 €). pinit d.r.

Si eres de las que no pueden vivir sin el secador ni en verano, olvídate de peinar tu flequillo con el cepillo redondo. Es mejor que coloques el secador sobre tu cabeza para que el aire llegue al flequillo desde arriba y, si es necesario, ayúdate de un cepillo pequeño tipo raqueta. Y, si eres de las que no viaja sin planchas o rizador, aprovecha que has cargado con ellas para dar forma a las puntas de tu flequillo, que pueden ir peinadas hacia atrás o formar una onda ligera. Pero si prefieres dejar descansar tu cabello de las herramientas de calor durante las vacaciones, bastará con que añadas un poco de espuma cuando el cabello aún esté húmedo y dejes que él se mueva a sus anchas mientras se seca al aire.

Y, si te apetece llevarlo rizado, ¡también puedes! En este caso la clave es que hidrates bien tu pelo durante el lavado con un acondicionador o una mascarilla y que después apliques, con el cabello húmedo, unas gotas de aceite o sérum mezcladas con una crema de peinado que avive los rizos sin dejarlos acartonados. Deja secar al aire, ya que con el clima de playa no te hará falta el difusor para dar forma a tus bucles. Y, si buscas un estilo más surfero, también puedes aplicar un toque de spray de sal al final.

