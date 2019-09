12 sep 2019

Este verano no hemos dejado de ver a nuestras famosas favoritas protagonizando algunos de los selfies más naturales, en los que no ha habido cabida para el maquillaje, los peinados y tampoco los filtros. Está claro que cada vez son más las famosas y celebrities que se unen al movimiento body positive y no makeup para apostar de lleno por la naturalidad en las redes sociales y mostrarse tal cual son. Hemos visto ya a Eva González, Nuria Roca, Rosanna Zanetti, incluso a Ana Obregón y ahora parece que hay una famosa más que se ha unido a esta larga lista y lo ha hecho a lo grande.

Nos referimos a Ana Fernández, que hasta ahora ha estado disfrutando de unas merecidas vacaciones en Menorca, algo de lo que ha dejado constancia en sus recientes publicaciones de Instagram. Pero ya hay una de esas instantáneas que se ha ganado los aplausos de la gran mayoría de sus seguidores y en la que la actriz de 'Las Chicas del Cable' aparece después de tres días sin peinarse y sin una gota de maquillaje: "Mimetizada con la palmera, llevo literalmente tres días sin peinarme... y me da igual. Mañana Gabriel Llano te las vas a ver crudas. Desconexión", asegura la actriz con humor y refiriéndose a su estilista.

Una fotografía en la que se puede ver la melena de Ana Fernández en su estado más 'salvaje' con ondas desiguales y con partes lisas. Está claro que a la actriz no le hace falta estar peinada para conseguir estar igualmente espectacular. Algo que sus seguidores no han dudado en recordarle: "Que bien te sienta", "Eso son verdaderas vacaciones, sin peinar, ni maquillar", "Estás ideal", "Para llevar tres días sin peinarte estás estupenda", "Hasta despeinada estas bonita"..., estos han sido algunos de los comentarios que hemos podido leer en la publicación.

La instantánea ha conseguido ya más de 26 mil 'me gusta' y en menos de un día. Está claro que la naturalidad ha vuelto a ganar y esta vez por todo lo alto.