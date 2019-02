21 feb 2019

Compartir en google plus

Somos muy fan de los peinados messy, esos que cuando te haces sin querer en casa te quedan de maravilla y cuando intentas hacerlo aposta para salir a la calle nunca te sale. Como la vida misma, vaya. El don de los peinados (despeinados) no lo tiene cualquiera. Solo unas pocas privilegiadas como Sara Carbonero y su 'half up bun' para cuando no sabes cómo peinarte o María Pombo y su moño caído son capaces de llevar con dignamente este estilo tan 'effortless'.

Arte al que también se ha unido, sin deshacerse de su valioso y cuidado flequillo, Aitana Ocaña. La cantante de 'OT 2017' ha compartido una fotografía en Instagram en la que, aparte de llevar un vestidazo que ha enloquecido a sus seguidores, ha lucido un moño deshecho muy fácil de hacer que te puede salvar cualquier look.

Se trata de un moño despeinado que, al contrario que los clásicos moños de bailarina, el recogido deja que se escapen las puntas de algunos mechones. También ha sacado las patillas y algunos pelitos de la coronilla para potenciar el aspecto messy y natural.

Lo único que necesitas para este peinado es un peine, spray texturizador para dar volumen y fijación al pelo y unas horquillas para sujetar bien toda la melena. También puedes usar un champú en seco, que hace la misma función.

Una vez obtenido el material... llega el paso a paso 1. Peina todo el cabello con la parte frontal en la dirección deseada. Puedes dejar el flequillo como Aitana o recogerlo todo hacia atrás si tienes los mechones mucho más largos.

2. Texturiza todo el pelo y cárdalo si fuese necesario para mejores resultados.

3. Después agarra la melena y enróllala alrededor de tus dedos formando un círculo. No hace falta que sea perfecto porque así es como se consigue el moño deshecho.

4. Sujétalo bien con horquillas para que no se caiga con el peso. Finalmente aplica, si fuera necesario, un poco de fijador. Saca todos los mechones que quieras a tu gusto para dar el grado 'messy' deseado. No te pases o parecerá que vas despeinada, pero de verdad.

Un peinado perfecto para el día a día, para ir al trabajo, para salir de fiesta, para viajar, para ir a la boda de tu prima o a la tuya, incluso para correr una maratón. Este peinado sirve... ¡para todo! (aunque lo último era solo una broma sin gracia) ¿Lista para brillar?

No te pierdas...

-Peinados cool para melenas bob: el corte de pelo de moda

-Aitana te enseña cómo se hace las ondas en el pelo paso a paso

-Peinados fáciles para disimular el pelo sucio en 5 minutos