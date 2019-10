22 oct 2019

Compartir en google plus

Es una de las actrices que se ha convertido en referencia de las tendencias de maquillaje y pelo para la generación millenial y zeta. De hecho, sus looks en la serie de Netflix "Euphoria" son los que más alto puntúan en el seguimiento viral de las fans. Hunter Schafer llevaba hasta ahora un rubio platino casi blanco súper característico. Por eso, este cambio de look a un rosa dorado muy muy sutil nos ha llamado enormemente la atención. Tiene todas las papeletas para convertirse en la sorpresa de los looks de Nochevieja que nos esperan. Definitivamente vuelve el rosa.

El fantástico color rosa dorado que Hunter Schafer ha vuelto a poner de moda. pinit GTRES

En realidad, las especialistas en color advierten de que este tipo de tonos, tan claros, pueden dañar el cabello cuando su base es oscura. La decoloración, a pesar de la mejora de los productos químicos que requiere, es bastante agresiva y costosa. Por eso, para alcanzar este ligerísimo rosa dorado es mejor contar con una base clara. De hecho, si ya la tienes, hasta puedes recurrir a los productos de aplicación casera semipermanente, como los de la línea Colorista de L'Oreal Paris.

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver un tutorial en vídeo para aprender a teñirte el pelo en casa.

Lo ideal, sin embargo, es acudir a un salón especializado en color, donde pueden realizar un trabajo con matices, distintas intensidades y en suma un acabado no uniforme. En el salón Fleet St. de Vigo recurren a la técnica para hacer mechas balayage para conseguir una melena rubia con matices de rosa dorado sencillamente espectacular. Es la que ves arriba. ¿A que impresiona?