15 nov 2019

Los cambios de look de Kim Kardashian o Jennifer Lopez, que lo mismo aparecen un día una melena de un largo XL, como al día siguiente suben una imagen a sus redes sociales anunciando su nuevo corte de pelo, es algo a lo que estamos acostumbrados. Incluso no nos sorprendió demasiado ver a Chiara Ferargni tiñiéndose el pelo de color rosa y luego de verde mint el mismo día; pero observar cómo Emma Thompson luce dos cambios de look de pelo de lo más osados, uno un día después del otro, es otro cantar…

Esta semana la intérprete de La niñera mágica no solo ha lucido un alocado cambio de look, sino que se ha atrevido con dos estilismos capilares que no han dejado indiferente a nadie. Todo comenzó el lunes por la noche, cuando ella y el resto del elenco de The Last Christmas asistieron a la premiere de la película en Londres. Allí Emmna lució su pelo corto, rubio platino y adornado con estrellas moradas glitter. Y, cuando pensábamos que nada podía superar ese look capilar, va ella y se tiñe de rosa chicle para acudir al encendido de luces navideñas del barrio londinense Covent Garden, al día siguiente.

Estos son los dos cambios de look de pelo que ha lucido Emma Thompson, con tan solo un día de diferencia. pinit Instagram: @emmathompson138

El peluquero de cabecera de la actriz, Lewis Pallett, quien ha indicado que ha utilizado productos de Got2b y Disco Dust London para crear el look de las estrellas, escribió en su cuenta de Instagram: “Como estilista, tener un cliente que confía y cree plenamente en ti es algo increíble. La dama Emma Thompson y yo llevamos trabajando juntos cinco años, en los que nunca me ha cuestionado. Anoche, en la alfombra roja por su nueva película @lastchristmasthemovie, llevaba estrellas de purpurina color púrpura en el pelo”. “¡Gracias por confiar en mí! ¡Me encanta este look y espero que todos estén de acuerdo en que está increíble con él!”, añadió.

Y, aunque el peluquero no ha dado detalles exactos sobre el segundo estilismo capilar de la inglesa, sí ha compartido que usó para crearlo alguna referencia de la firma Live, que tiene productos permanentes, semipermanentes y temporales para colorear el cabello de rosa.

¿Seguirá teniendo el pelo rosa la ganadora del Oscar por las películas Sentido y Sensibilidad y Regreso a Howards End en su próxima aparición pública o nos sorprenderá con otro alocado cambio de look capilar?