16 dic 2019

Ya lo adelantaba Selena Gómez: el flequillo y las capas van a ser uno de los cortes de pelo favoritos del 2020 y Ariadne Artiles no lo ha dudado ni un segundo en su último cambio de look. Una sabia decisión que aprueban los expertos estilísticos para esta temporada pero que no han tenido nada que ver.





La propia Ariadne ha explicado en Instagram cómo su hija ha sido su principal influencia a la hora de conseguir su nueva imagen: "Little Ari decidió que lo mejor era hacerme un flequillo como ella. Eso de que mami y Ari se parezcan le parece lo más divertido del mundo y ¡así ha sido! Rendida a sus pies".

La modelo ha mantenido sus mechas y la melena larga, pero se ha hecho con las capas invisibles que aportan mayor volumen y movimiento al cabello. Además, ha optado por el flequillo desfilado, el más fácil de peinar y de mantener, y uno de los más favorecedores: disimula la frente ancha y hace ojazos.

Un cambio de look de lo más acertado que han aplaudido todos sus seguidores y seguidoras: "Gran idea la de little Ari.. ¡Estás ideal!" "Guapísima, esa melenaza hay que conservarla" "Me encanta la opción... Aprovecha ese pelazo" "Estás espectacular con el flequillo"

Copia este hairstyle, que queda ideal en todos los rostros y a cualquier edad, y dale una nueva vida a tu pelo este invierno.