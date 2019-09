17 sep 2019

Pocos peinados solucionan tantos looks como un moño clásico, un look al que antes o después todas acabamos recurriendo sobre todo ahora que estamos en plena vuelta a la rutina y en la que esos "5 minutos más" después del despertador, pueden acabar recortando drásticamente el tiempo que nos queda para realizar todas las tareas que tenemos pendientes cada mañana antes de ir a trabajar. Por eso, siempre es esencial contar con un plan B para esas ocasiones. Es decir, un peinado fácil que sea capaz de adaptarse a cualquier look de oficina y que podamos dejar perfecto en segundos.

Y ese plan B perfecto, tenemos claro que es el moño alto desenfadado. Sí, nos referimos a ese moño ligeramente despeinado y 'de estar por casa' que cuando no lo planeamos casi siempre nos sale perfecto, pero que cuando queremos salir a la calle o ir a la oficina con él, no conseguimos que nos quede igual de bien.





Por eso, no hemos podido evitar fichar los últimos stories que le hemos visto a la modelo Ariadne Artiles en Instagram y en los que su estilista Sonia Marina explica paso a paso cómo conseguir ese moño alto desenfadado, sencillo, sofisticado y que tanto triunfa entre las famosas ¡en segundos!

Paso 1:

Empezamos haciendo una coleta alta con ayuda de las manos. pinit Instagram.

"Para un moño desenfadado lo mejor es no cepillar el cabello e irlo recogiendo con las manos en una coleta alta y peinarlo con ayuda de los dedos y sin peine hasta que gane la altura adecuada", comienza explicando la conocida estilista en sus stories.

Paso 2:

Sujeta con una goma la coleta y aprétala bien. pinit Instagram.

Después de tener la coleta a la altura que queremos, es el momento de sujetarla con una goma. Sonia Marina prefiere usar una goma con gancho, pero también puedes optar la goma que uses habitualmente.

Una vez tengas la coleta sujeta, solo necesitas apretarla y ¡listo! Es el momento de seguir con el último paso para ese moño perfecto.

Paso 3:

Para terminar, solo tendrás que enroscar la coleta e ir colocándola alrededor de la base de la misma, hasta conseguir un moño como el que muestra Sonia Marina en los stories. Una vez lo tengas, solo necesitarás sujetarlo con algunas horquillas abiertas y ¡voilá!

Haz el moño y sujétalo con varias horquillas. pinit Instagram.

Esto es todo lo que necesitas para conseguir ese peinado rápido, elegante y desenfadado que te solucione la falta de tiempo por las mañanas. Pero si quieres darle un toque aún más casual, nosotras te recomendamos que dejes suelto algún mechón en los laterales para conseguir ese look de 10 que buscas.

¿A qué esperas para ponerlo en práctica?