31 dic 2019

¿Estás deseando tener el pelo largo en 2020 y no te crece? Una melena envidiable requiere tiempo y paciencia, y aunque la velocidad a la que nace está determinada genéticamente, como la cuides también cuenta. Existen muchos productos para acelerar su crecimiento, como el colágeno rosa que utiliza Alice Campello, pero hay dos pasos fundamentales que Aretha Fusté ha incluido en su rutina capilar y que todas deberíamos seguir.

¿La clave? Mantener un pelo sano e hidratado para evitar su rotura y su caída. ¿Cómo? Con dos pasos que cambiarán la vida de tu cabello si los sigues fielmente.

El primero y más importante, cortar el pelo con un corte imperceptible al menos cada dos o tres meses. El segundo a tener en cuenta, usar en el lavado champús y mascarillas con ingredientes naturales que estimulen el folículo, fortifiquen la fibra capilar y la protejan del estrés oxidante.





"Truco para que te crezca el pelo más rápido: usar productos naturales sin siliconas. Yo este año he cambiado algunos hábitos de belleza y donde más lo he notado ha sido en mi melena. Me la he cortado casi cada mes y se nota", explica la influencer a través de una publicación en Instagram con dos de los consejos que te haría cualquier estilista para cumplir tus objetivos capilares.

La instagramer recomienda utilizar la mascarilla de papaya de Freshly Cosmetics (18 euros), que combina 7 aceites vegetales como el de argán, el de almendra o el aguacate con otros ingredientes activos como la soja, el ginseng o la alcachofa. Evita el daño de la queratina natural y repara el daño causado por los radicales libres.

¿Preparada para una melena 100% sana y a punto de despertar?