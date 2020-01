14 ene 2020

El año no ha hecho más que comenzar y ya son varias la famosas que han optado por hacerse un cmabio de look. Si Miley Cryrus nos sorprendió la semana pasada con su mullet ochentero, Shakira hizo ayer lo propio con su nueva melena larga y morena, junto a Eva Longoria, que se ha hecho un corte muy rejuvenecedor. Hoy es Tamara Falcó quien luce nuevo cambio de look: un corte de pelo bob muy fresco.

La ganadora de MasterChef Celebrity acudió ayer a Madrid Fusión, donde coincidió frente a los fogones con el cocinero David Muñoz. Allí pudimos ver que Tamara se había cortado el largo de su cabello para lucir un clásico bob, corte que ha tenido muchísimo éxito entre sus seguidores de Instagram, que no han parado de dejar comentarios positivos en su perfil sobre el cambio de look.

Tamara Falcó ha subido a su cuenta de Instagram esta imagen de su nuevo look de pelo. pinit

“Las meleas estrella de 2019 fueron los lobs y los bobs; estilos que este año se van a acortar aún más, ya que los cabellos cortos y de alto impacto son tendencia”, vaticinan desde el equipo artístico de Llongueras. Sin embargo, “las mujeres que no quieran cortar su melena por lo sano pueden seguir optando por un bob, que parece ser la melena preferida de las famosas”, aseguran. Lo mejor de este look es que es un corte femenino, sofisticado, rejuvenecedor y muy dinámico perfecto para cabellos lisos o ligeramente ondulados, como es el caso del de Tamara.