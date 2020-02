25 feb 2020

Para la mayoría, los flequillos son todo ventajas: rejuvenecen la imagen en un solo golpe de tijera y aportan estilo y movimiento a las melenas que no estamos dispuestas a cortar. Sin embargo, no siempre podemos recurrir a ellos por mucho que nos apetezca. Las que tenemos la frente estrecha y la cara pequeña, podemos terminar con el rostro literalmente comido por el pelo. Además, para llevarlo impecable tenemos que estar muy pendientes de los retoques y recortar cada vez que sea necesario. Una solución para ambos casos es recurrir al flequillo cortina, muy práctico pero que muchas veces no da la sensación de flequillo-flequillo que buscamos. Por eso nos ha llamado la atención la propuesta de Bella y Gigi Hadid. Atentas.

El nuevo flequillo que llevan Bella y Gigi Hadid es mínimo y ladeado. pinit

Este nuevo flequillo ha sido el protagonista del desfile de Versace de la temporada de invierno 2020 que se ha presentado en la Semana de la Moda de Milán. Y, la verdad, estamos deseando probarlo. Lo primero que nos convence es que logra un gran efecto sacrificando muy poco pelo: no necesitamos la densidad que requiere un flequillo entero. Además, al quedar totalmente ladeado no oculta realmente el rostro, con lo que quien tenga la cara pequeña no ha de preocuparse por perder presencia.





El flequillo de Gigi Hadid queda espectacular con el pelo recogido. pinit

Otra ventaja: el mantenimiento es facilísimo. De hecho, no es ninguna locura recortar esos pequeños mechones en casa. Lo mejor de este flequillo es que se trata de un detalle mínimo de estilismo que actualiza totalmente cualquier recogido y le da un toque vanguardista genial. Si eres de las que recurre habitualmente al moño y la cola de caballo porque tienes una melena larga, te interesa considerar este pequeño flequillo ladeado. Añadirá personalidad y versatilidad a un look que puede pecar de monótono o falto de chispa.