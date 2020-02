27 feb 2020

Sabemos que la relación de las Kardashian-Jenner con su pelo no es normal: no pasa una semana sin que nos enseñen un nuevo peinado, corte o color, ya sea gracias a extensiones, a pelucas o a tintes no permanentes. Forma parte de su imagen de marca y de su negocio: para seguir vendiendo sus productos necesitan ser constantemente relevantes en Instagram, y la mejor manera de conseguirlo es proponer looks novedosos. De todas las hermanas, Kylie Jenner es la más aficionada a los colores radicales y las pelucas, hasta el punto de ponerlas de moda como un accesorio más a la hora de pensar un estilismo. De hecho, el look que nos ha llamado muchísimo la atención por su precioso color castaño es, a todas luces, una peluca. Y es alucinante.

El espectacular castaño dorado que nos ha descubierto Kylie Kardashian.

Que se preparen en las peluquerías porque esta foto de Kylie Jenner va a darles mucho trabajo. El tono castaño dorado absolutamente nuevo y sorprendente que luce la pequeña Kardashian es espectacular. Sin pasarse definitivamente a los tonos claros, el color base es un dorado cálido que se va matizando ligerísimamente con muy pocos puntos de luz, enmarcando la cara y en las puntas. El color parece una mezcla de moka con caramelo que, probablemente, no será demasiado fácil de conseguir en el salón, sobre todo porque depende mucho de nuestro tono base.





Kim Kardashian también está experimentando últimamente con los tonos castaños.

Estamos seguras de que vamos a empezar a ver muchísimos más castaños en la tendencia de pelo de primavera, pues no solo Kylie Jenner está experimentando con estos tonos cálidos en sus últimos looks. Kim Kardashain también se ha fotografiado recientemente con un tono bronde que supone un punto y a parte en su paleta de color habitual. Son colores a medio camino entre el universo de los rubios y el de los castaños oscuros que, aunque complicados de conseguir en el salón, tienen un mantenimiento bastante fácil y un brillo espectacular. De cara a la primavera, apetecen todo.