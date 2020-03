25 mar 2020

Durante todo este tiempo la gran mayoría nos hemos quejado de no tener suficiente tiempo para estar en casa y poder ver esa película, leer ese libro, comenzar ese proyecto personal que tanto llevamos posponiendo o como no... para cuidarnos a nosotras mismas y dedicar tiempo a nuestras rutinas de belleza. La vida frenética que llevábamos hasta hace unos meses se ha parado en seco y ahora debemos quedarnos en casa para ayudar a que esta crisis sanitaria por el coronavirus no vaya a más.

Un giro de 180 grados que tendremos que llevar lo mejor posible y por eso, no se nos ocurre mejor momento que este para llevar a cabo todos esos cuidados beauty que agradeceremos haber hecho cuando acabe la cuarentena. Es el momento de vernos bien por dentro y también por fuera, y una de las cosas que más dice de nosotras mismas, además de la forma de vestir, es nuestro cabello. Por eso es el momento de cuidarlo y repararlo. Lo sabemos... no puedes ir a tu salón de peluquería habitual, pero eso no es ninguna excusa y ahora tampoco lo es para las que lo tengan teñido, con mechas o reflejos.





De hecho, hace unos días ya te explicamos cómo retocar las raíces en casa de forma fácil y ahora la influencer Alex Rivière nos ha dado la clave para cuidar nuestro color de pelo con un sencillo gesto. De hecho, la influencer ha asegurado en dos de sus recientes Instagram stories, que en los últimos meses siempre ha seguido una misma rutina de pelo para ello.

"Esto es lo que he estado usando últimamente para proteger mis reflejos" ha asegurado en una de sus instantáneas en las que sostenía su bote de 'Bain Chromatique Riche Reflection de Kérastase'. Este producto lo que hace es proteger el color si tu cabello es teñido o con mechas, garantizando un color de pelo avivado y brillante. Por lo que ayudará a que el color de tu cabello se vea más bonito durante más tiempo.

Bain Chromatique Riche, 17,90 euros. pinit

Un producto que ya hemos fichado en nuestra lista de productos beauty imprescindibles para el confinamiento. A la que también hemos añadido la mascarilla hidratante para el cabello de la que la influencer asegura que tampoco se separa, la mascarilla Discipline Oleo-Relax: "La aplico siempre que lavo el cabello y la he estado usando estos últimos tres años" ha revelado también a sus seguidores.

Masque Oléo-Relax de Kérastase, 28,54 euros. pinit

Una mascarilla que ayuda a suavizar y disciplinar los cabellos más rebeldes y voluminosos. Además actúa como protector térmico hasta 230°C. También ayuda a nutrir, garantizando un brillo duradero, reparando el cabello y evitando que el encrespamiento haga acto de presencia en nuestra melena.

Definitivamente este es el momento de preparar tu melena para la primavera y el verano y de poner a prueba estos dos trucos beauty de la influencer ¿A qué esperas para probarlos?