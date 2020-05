4 may 2020

Experimentar con el pelo ha sido, sin ninguna duda, uno de los planes favoritos de las famosas durante la cuarentena. Sin embargo, a pesar de que algunas han tenido suerte con resultados dignos de peluquería como el corte de flequillo de Rosalía o el paso de morena a rubia de Kaia Gerber, no siempre es una buena idea. Meter la tijera o probar con los tintes no suele dar un buen resultado y si no que se lo digan a Chenoa y el desastre que se hizo en las puntas. Algo que también le ha ocurrido a Sara Sálamo, quien ha decidido cortarse el flequillo consiguiendo un resultado del que no está muy orgullosa.

Durante el confinamiento la actriz ha estado muy activa en las redes compartiendo sus rutinas deportivas o fotos del pequeño Theo, entre otras cosas. Sin embargo la última actulización de su perfil de Instagram ha sorprendido a sus seguidores. Y es que Sara ha querido enseñar el resultado que ha obtenido después de cortarse ella misma el flequillo. "A veces te pasas con la tijera dentada y esperas que el 'flequillo zigzag' se ponga de moda", escribió junto a una imagen en la que se aprecia un flequillo demasiado corto.

Al parecer, Sara no ha querido seguir nuestro consejo de cómo peinarte el flequillo cuando está demasiado largo y no te atreves a cortártelo tú misma y ha optado por meter la tijera. La actriz ha hecho del llamado flequillo de cortina uno de sus icono de estilo y al que recurre desde hace bastante tiempo. Es su look beatuy favorito y no es para menos, porque le sienta de maravilla. Ahora y según demuestra con la fotografía publicada, lo tiene más corto y desflecado de lo normal. Un resultado que no le ha gustado demasiado ya que en las siguientes fotografías que ha compartido aparece con él recogido. Solo le queda esperar a que crezca...