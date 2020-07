6 jul 2020

Úrsula Corberó ha reaparecido en las redes y ha actualizado su perfil de Instagram con unas imágenes que han sorprendido a sus 20 millones de seguidores. La actriz ha querido hacer la competencia a mujeres como Emily Ratajkowski que se ha teñido el pelo de rubio o Blanca Suárez, que también ha arriesgado con el tinte, y ha probado un cambio de look radical. Úrsula aparece con el pelo muy largo en lo que parece la caracterización de su nuevo trabajo.

Lo último que sabíamos de Corberó es que se había convertido en imagen de la campaña de verano de Jacquemus con unas bonitas fotografías realizadas durante el confinamiento y en las que se podía ver a la actriz con su ya icónico corte pixie. Aunque un poco más largo, Úrsula seguía llevando ese corte de pelo con flequillo despeinado, sin embargo, parece que por exigencias del guión ha tenido que experimentar un cambio radical.

Y es que ha compartido unas imágenes en las que aparece vestida con un look de inspiración griega y que viene acompañado de una melena larga y oscura y muy rizada. Un look que ha sorprendido mucho a sus seguidores ya que es un estilo romántico al que no nos tiene nada acostumbradas después de haber interpretado papeles como el de Tokio en 'La Casa de Papel'.

No sabemos si se trata de una peluca o unas extensiones momentáneas o permanentes que han utilizado para la caracterización del personaje que va a interpretar. Lo cierto es que, aunque el pelo corto le sienta de maravilla y es ya su peinado característico, la melena larga y rizada también le favorece muchísimo. ¿Habrá decido Úrsula dejarse de nuevo el pelo largo?