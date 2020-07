7 jul 2020

Compartir en google plus

Este año llegamos al verano con más ganas que nunca: las semanas de confinamiento y la preocupación que aún nos causa la Covid explica nuestro irrefrenable deseo de desconectar y divertirnos. Las famosas lo viven, como nosotras, desde la anticipación, de ahí el verdadero aluvión de cambios de look playero que estamos viendo en sus perfiles de Instagram. Las que aún no pueden acercarse al mar, van preparando terreno para la arena y el sol con unos cambios de look californianos sorprendentemente numerosos. El caso más sonado de decoloración ha sido el de Emily Ratajkowski, quien ha tenido que soportar que algunos seguidores le echen en cara su nuevo color (como si el pelo fuera suyo). La modelo y diseñadora les ha contestado: "Dejad de decirle a las mujeres qué tienen que hacer con su pelo. Y con sus cuerpos".

En realidad, la primera megainfluencer en disparar esta fiebre con el rubio que estamos viendo fue Kaia Gerber y, además, durante el confinamiento. El bob castaño más imponente de la pasarela nos sorprendió con una mutación 'blonde' inesperada y hecha en casa. La verdad es que su tonalidad dorada abrió nuevas posibilidades a las que buscan un rubio, pero no se atreven a decolorar en profundidad.

Ariel Winter, la joven actriz de "Modern Family", sí que ha ido a fondo con la decoloración: ha optado por la opción más radical posible del rubio. Su tono platino, el mismo que suele lucir Kylie Jenner o Kim Kardashian, pertenece de todos modos a un personaje de ficción: Daenerys de "Juego de tronos". Este verano lo puede llevar no como un homenaje a la serie sino como la tendencia más potente de los meses que vienen.





VER 8 FOTOS Aprende a elegir el color de tu pelo según el tono de tu piel

Seguirle la pista el pelo de la pequeña Kardashian no es fácil: cambia de look tanto como de ropa. Kylie Jenner nos tiene acostumbradas a un nuevo pelo cada dos o tres días, con lo que su conexión con las tendencias es relativa. Eso sí: una de las pelucas que más veces saca de su armario de accesorios es esta de color rubio prácticamente amarillo. Sobre todo en verano, cuando más contrasta con el tono bronceado de su piel. Es una obra de arte de las extensiones capilares: no se nota absolutamente nada que es peluca.

Otro rubio que tampoco nos esperábamos: el de Millie Bobby Brown. La verdad es que la joven actriz no posee una melena demasiado agradecida, pues tiene el cabello finísimo y con poco cuerpo. Su opción a la hora de lucir esa melena rubia que todas soñamos con llevar alguna vez en la vida es la más inteligente: recurrir a las extensiones. Así no solo se suma a la tendencia del verano, sino que no daña su propio y delicado pelo con decoloraciones.

Amandla Stenberg, una de las jóvenes actrices afroamericanas más influyentes de Hollywood, ha demostrado que el rubio también es para los peinados afro. Lleva un bob hecho trenzas que alcanza otra dimensión teñido de rubio dorado. Se trata de un trabajo genial que deja ver en las raíces el color de su pelo natural. Queda fantástico.