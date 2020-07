13 jul 2020

No lo parece, es un hecho. Los cortes de pelo corto se han impuesto (de nuevo) este verano 2020 entre las tendencias capilares con tres versiones de melena XS muy favorecedoras, originales, refrescantes y con mucha personalidad que incitan cambios de look inmediatos. De menos a más: el carré más sofisticado, el bob francés para un look de belleza fácil y ultrafemenino, y el pixie más arriesgado y en todas sus versiones que sigue enamorando a famosas como Sharon Stone.

Empezamos con el corte de pelo carré, una melenita recta cómoda, juvenil y versátil que encuentra su máxima longitud a unos 2 o 3 centímetros del mentón. Suficiente para que se adapte a cualquier textura del cabello y se pueda recoger sin impedimentos. Un corte para llevar ultraliso y pulido como la actriz January Jones o con ondas desenfadadas como la top Taylor Hill. ¿Para quién? Para quienes quieran un cambio sutil, elegante y sin riesgos.

Subimos el nivel con el bob francés, el corte de pelo corto que lo tiene todo para conquistarte este verano. Es ideal para las melenas finas y con poco volumen, el corte diagonal de nuca a mandíbula estiliza el cuello y la cara, acepta flequillos, lisos, rizados y ondulados, favorece a todos los tipos de rostros, es muy fácil de mantener y de peinar, y permite llevar las mechas con mucho estilo. ¿Te apuntas?

Terminanos con el eterno pixie y su efecto rejuvenecedor inmediato con mucha personalidad a los 30, a los 40, a los 50 y sí, también a los 60 tal y como ha demostrado Sharon Stone en su último cambio de look asimétrico con un pixie XXL que no pasa desapercibido.

Pero lo más revelador de este haircut es que sus posibilidades dan mucho juego: se puede pulir para un peinado efecto wet con la raya a un lateral, se puede elevar con un tupé redondeado, se puede dejar secar al aire para un look más desenfadado como el de Sara Carbonero, o se pueden utilizar algunos accesorios para el pelo que lo solucionan todo. ¿Y la cita para cuando?