13 jul 2020

Después de quedarnos con la boca abierta con el cambio de look de Nieves Álvarez o con la reaparición de Úrsula Corberó con el pelo largo, ya no hay nada que nos sorprenda. Sin embargo, nos gusta ver cambios que tiene como protagonista la forma de recuperar una melena sana y brillante. Es lo que ha ocurrido con Elena Rivera, que ha pasado por la peluquería para olvidarse de su tinte rojizo y recuperar su color natural. Y a pesar de que no se ha hecho un corte de pelo tan sorprendente (y rejuvenecedor) como el de Sharon Stone, el resultado es todo un acierto.





La actriz había optado por un tono cobrizo intenso que necesitaba un retoque con urgencia. Sin embargo, Elena prefirió por volver a su color natural, un castaño oscuro que le favorece muchísimo. Por ello, acudió a Salón Cheska y se puso en manos de María Baras para decir adiós a un pelirrojo que le había dejado el pelo visiblemente deteriorado y que necesitaba también un corte de puntas para sanear y volver a darle el brillo que tuvo en su momento.

De esta forma, la actriz que empieza un proyecto nuevo, salió de la peluquería con su castaño natural y una melena lisa con un aspecto mucho más sano y envidiable. Arriesgar con el color puede estar bien, pero hay ocasiones en las que tu propio tono es que le más te favorece. Es el caso de Elena, que su piel blanca y sus ojos claros hacen que ese tono más oscuro sea la mejor opción. Y gracias a Salón Cheska ha podido recuperarlo sin tener que cortar demasiado y dañar su cabello. ¡Nos encanta el resultado!