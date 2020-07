15 jul 2020

Compartir en google plus

Los nuevos gestos tardan en entrar en las rutinas cosméticas. De hecho, aún son legión las mujeres que limitan a champú y acondicionador el cuidado específico de su pelo. Solo cuando pasan por la peluquería aceptan esa mascarilla reparadora que, aunque efectiva, no puede hacer milagros si no la ayudamos en casa. Si te preguntas porqué tu cabello no tiene la textura suave, sedosa y brillante que ves en otras melenas, empieza por el cambio más rápido y fácil que puedes llevar a cabo: la hidratación. Reintegra a ese órgano vivo que es el pelo la humedad, los nutrientes y los agentes calmantes que regeneran tras una exposición larga bajo el sol, el cloro o el mar, sobre todo si tienes el pelo seco y teñido. Si lo tienes graso cuentas con una ayuda extra natural, pero tampoco puedes prescindir de un aporte hidratante. Lo notarás, sobre todo, en el tacto del cabello.

La hidratación permite, tanto a cabellos rizados como ondulados o lisos, controlar el encrespamiento que va aumentando con la edad. Nuestro pelo también envejece, y estos aportes extra de humedad y nutrientes actúan como los factores antiedad en las cremas faciales y lociones corporales. Los expertos recomiendan una sesión de hidratación intensiva cada semana o, como mucho, cada 15 días. Te bastará una mascarilla sin sulfatos, colorantes, sal o parabenos, que incluya algún aceite, como el de macadamia o el de argán. Y si lo acompañas con champús y acondicionadores hidratantes, mejor.





VER FOTOS Siete champús que salvarán tu melena del cloro, la sal y el sol este verano

Las melenas teñidas y con tratamientos químicos como los ondulados requieren un extra en los tratamientos de hidratación: mascarila semanal y cuidados diarios. pinit

Pero además de esta sesión semanal de hidratación, puedes ayudar a tu pelo a mantener un nivel de humedad y protección óptico cada día. gracias a cosméticos de última generación de fácil aplicación. Uno de ellos es el aceite capilar, que puede ser prelavado (si lo aplicamos sobre cuero cabelludo y pelo, masajeamos, envolvemos con calor durante un par de horas o toda la noche y lavamos) o para después del lavado (aplicamos unas gotas sobre el pelo húmedo y de medios a puntas para suavizar). Otro es la bruma capilar, sprays que incluyen aceites entre sus ingredientes y que proporcionan un velo de brillo espectacular e inmediato, además de cuidar la fibra capilar. Se utilizan prácticamente al final del peinado, para lograr ese destello extra de las melenas VIP. Deslumbran.