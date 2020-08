25 ago 2020

Nos separa un mundo en cuestión de estilo de vida, pero a la hora de meter la pata con malas decisiones, somos exactamente iguales. Nos encanta ver cómo los famosos se equivocan en asuntos tan absolutamente intrascendentes como el color de pelo, prueba de que las decisiones 'beauty' son totalmente subjetivas siempre y para todos están sujetas a prueba y error. Nos ha pasado mil veces en nuestra peluquería de confianza: el teñido que tan buena idea nos parecía sobre el papel, no funciona de ninguna manera en nuestro pelo. Pues bien: ese abismo al que abocan los cambios de look también acecha a las famosas que tienen los mejores servicios de peluquería del mundo. Y si no, mira lo que le ha pasado a Kaia Gerber.

Kaia Gerber se ha atrevido con el más difícil todavía: teñirse el pelo a ella misma en casa, aunque guiada por la mano experta de Guido Palau, probablemente el peluquero más prestigioso en el mundo de la moda. Sin analizar el proceso, el resultado no puede ser más decepcionante: en su finísimo pelo, sin la densidad adecuada, ese tipo de color queda paupérrimo. Además, no le debe venir nada bien recibir los decolorados tan agresivos que requiere un rosa chicle. Error y mill veces error.

Otro caso de error capilar, aunque de nuevo se trata de una apreciación absolutamente subjetiva. Hablamos del nuevo color de pelo que ha elegido Lady Gaga: un verde sirena que no nos convence de ninguna manera. Es cierto: cuando lleva toda la melena suelta y se pueden ver los matices de verde el trabajo de color es maravilloso, pero para lucirlo en un moño tirante pues no convence tanto. Y el color es tan apagado, que hace que la piel parezca algo cetrina.

El nuevo rubio platino de Joe Jonas. pinit

Nuestro último caso de error, aunque poniendo por delante que este famoso es tan guapo que da igual el color que se ponga, tiene que ver con Joe Jonas. Está pasando por esa fase en la que tienes que ponerte rubio platino sí o sí, y por fin lo ha hecho. Estamos deseando que se le pase y vuelva a su color castaño habitual. Además, si es cierto que el teñido es obra de Sophie Turner, lo tiene muy fácil para retroceder. Todo queda en casa.