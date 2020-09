21 sep 2020

Compartir en google plus

A pesar de que ha sido una ceremonia virtual protagonizada por videollamadas, los premios Emmy de este año también nos han dejado looks para el recuerdo y confirmaciones de algunas de las tendencias de la temporada. Y es que los nominados y los ganadores de la esta edición disfrutaban de la gala desde el salón de sus casas y lo hacían con los estilismos que hubieran llevado en la alfombra roja real. Zendaya , que fue una de las protagonistas de la ceremonia al ganar el premio a mejor actriz , recibió el galardón con un look beauty que demuestra que el flequillo cortina es el corte de pelo del momento, incluso si tienes el pelo rizado.

La actriz de 24 años lució durante la gala dos looks que no dejaron indiferente a nadie y que hizo coronarse como una de las mejor vestidas. Primero llevó un diseño Christopher John Rogers de falda geométrica morada y un sexy top negro. Después, durante la entrega de premios optó por un espectacular estilismo hecho a medida de Armani Privé formado por una falda de lunares y un top de brillantes. Un look sensacional que acompañó de un recogido que es toda una inspiración para las mujeres con pelo rizado.

¿Quién dijo que el flequillo no es apto para melenas onduladas y con volumen? La actriz ha demostrado todo lo contrario al recibir el premio con un flequillo tipo cortina muy espeso y largo que llevó junto a un recogido alto semidespeinado. Y es que, Zendaya, que tiene el cabello rizado, recogió su melena en una especie de moño muy alto en el que se apreciaban los rizos y que se unía con el flequillo de moda.

Muchas son las famosas que han optado por dar una nueva vida a su melena cortándose el flequillo de esta forma -como ha hecho Priyanka Chopra- convirtiéndolo en una de las tendencias de pelo de este otoño. Una moda que parecía solo apta para mujeres con el cabello liso y que Zendaya ha conseguido ampliar a aquellas que lo tienen rizado o ondulado. Si tú también querías unirte al flequillo del momento y no sabías si hacerlo por tu tipo de pelo... ¡Adelante! Porque sienta de maravilla.