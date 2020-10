5 oct 2020

Ya lo dijo el peluquero de Jennifer Lopez, el corte de pelo de la temporada será el bob y a él se han unido mujeres como Sofia Palazuelos o la princesa Charlene de Mónaco. Y aunque otras famosas han probado otros estilos también muy rejuvenecedores, véase el caso de la propia JLo que ha apostado por la melena XXL, sin duda el corte bob es ya toda una tendencia. Y la última en unirse a él ha sido la actriz Adriana Ugarte, que ha tenido que recurrir a él para interpretar un papel, pero que ha dejado claro que favorece muchísimo.





Los nuevos proyectos profesionales han provocado que Adriana Ugarte tenga que someterse a un cambio de look radical y bastante notable. Esta vez no se ha tratado de tintes ni peinados llamativos como le ha ocurrido a Penélope Cruz y esta melena tan rizada, si no de un corte de pelo muy a la moda que le sienta de maravilla. Y es que la actriz quiso compartir con sus seguidores de Instagram el resultado de este cambio de imagen con una fotografía en la que se aprecia que ha dejado atrás (muy atrás) su melena larga a la que tanto nos tenía acostumbradas y ha apostado por un short bob ideal.

Ha cortado su cabello a la altura de la barbilla y lo ha llevado con la raya al medio y dejando los mechones con la onda natural. Un corte que le resalta las facciones de la cara y que lejos de aniñarla, consigue todo lo contrario y aporta fuerza y carácter a su imagen. "Nuevo proyecto, nuevo look, después de 10 años ya tocaba", ha escrito Adriana en su perfil dejando claro que un cambio a tiempo es una decisión de lo más acertada. Además, el corte que ella ha escogido es muy cómodo y sienta bien tengas como tengas el pelo, liso, rizado o ondulado. ¡Nos encanta!