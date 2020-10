7 oct 2020

Ni el cambio de lookde melena lisa a rizada de Celine Dion ni el corte por lo sano de Adriana Ugarte nos ha sorprendido tanto como lo que ha hecho Chiara Ferragni. La influencer italiana parece encontrarse en una época de cambios y después de anunciar que está embarazada del que será su segundo hijo, ha probado una nueva imagen muy, pero que muy radical y que nada tiene que ver con lo que nos tiene acostumbradas: se ha puesto una melena muy oscura y súper rizada.





Chiara ha compartido con sus más de 21 millones de seguidores unas imágenes en las que aparece luciendo una melena muy morena que contrasta con el rubio platino que habitualmente lleva y que hasta ahora no había cambiado nunca. Unas fotografías en las que posa no solo con el pelo de otro color, si no también con un peinado protagonizado por unos rizos alborotados y con muchísimo volumen que recuerda al estilo de los años 80.

Sin embargo, este cambio tan radical ha sido solo momentáneo y para uno de sus últimos proyectos: un rodaje. Chiara Ferragni ha protagonizado el videoclip de 'Bella Storia', la última canción que ha lanzado su marido Fedez. Un vídeo para el que ha sido caracterizada con un peluca y que nos ha ofrecido un cambio de imagen drástico de la influencer. Y a pesar de que todo le queda bien y estamos más que acostumbradas a verla con looks excéntricos, prendas llamativas y muy originales, tenemos que reconocer que el rubio le sienta mucho mejor.