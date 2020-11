10 nov 2020

Largo y tendido hemos hablado sobre las bondades de los cortes de pelo corto y del afamado bob y su efecto rejuvenecedor en todos los tipos de rostro. Pero la resistencia es otra y famosas como Jennifer López y su cambio de look con extensiones, o la Reina Letizia y la melena larga que triunfa entre las famosas de 40 y de 50, se quedan con el pelo largo este 2020 (aunque ello requiera de cuidados de alto rendimiento con mascarillas reparadoras que acaben con el cabello seco y estropeado).

Solo se necesita inspiración para mantenerlo con estos cortes de pelo largo que van a sanear las puntas sin sacrificar ni un solo centímetro de más y concienciarte de que una melena larga solo tiene beneficios si está 100% cuidada: quita años a cualquier edad, se consigue mayor volumen y movimiento, evita el encrespado y la caída, aumenta el crecimiento del cabello y su densidad, y permite todo tipo de peinados fáciles los siete días de la semana.





Capeado

Aunque te sigan pareciendo muy de los 2000, los cortes de pelo a capas se han actualizado y sencillamente son perfectos para cambiar de imagen sin acabar con tu melena. El objetivo es acentuar el corte en la parte delantera de los mechones sin llegar a dejar las puntas pobres. El pelo cobrará una nueva vida, sobre todo en los cabellos más finos, y el movimiento y el brillo se harán visibles al instante. Despídete del pelo lacio y apagado. La modelo Emily Ratajkowski lo lleva sin parar con diferentes longitudes, pero nos quedamos con este corte tan favorecedor que lució a principios de verano junto a un rubio muy iluminador.

El recto en melenas XXL

Quien es fiel a las melenas XXL lo es prácticamente de por vida, pero eso no significa que también necesiten de las tijeras para seguir siendo la envidia máxima y estar más radiantes que nunca. Que la obsesión por tener el cabello más largo que Rapunzel no te nuble. Si no te gustan los cambios, opta por el corte de pelo recto. Mejorará el aspecto del cabello sin modificarlo por completo y tenemos el ejemplo perfecto. "Soy un poco exagerada pero para mí es como si fuera un corte bob. Desde 2013 no me cortaba más de 2 cm", escribió la influencer Teresa Andrés Gonzalvo en Instagram tras elegir el haircut recto en su melena. El resultado: igual de bonito pero más sano.

Con flequillo cortina

Si buscas enmarcar el rostro, equilibrar las facciones y otros beneficios como disimular la frente ancha y agrandar la mirada, el corte de pelo largo con flequillo es para ti. Puntas desfiladas y flequillo cortina, un corte atemporal que nunca pasa de moda y que es ideal para todos los tipos de cabello. Es el favorito de las famosas a la hora de ganar en estilo y acertar de lleno con su look de alfombra roja.