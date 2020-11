11 nov 2020

No es que lo digamos nosotras, es que famosas, influencers y royals están elevando a la cima de las tendencias el color de pelo rejuvenecedor por el que Marta Torné se ha decantado: unas mechas iluminadoras en diferentes versiones que sientan de maravilla sobre los tonos de pelo castaño, que quitan años al instante y dejan un efecto buena cara irresistible. La propia Marta ha reconocido en su cuenta de Instagram que a veces no tiene ni que maquillarse.

Lo que no sabemos si la presentadora se ha inspirado en la melena de Kate Middleton, en el nuevo color de Eva González o en las mechas woodlights, las más naturales. De lo que sí podemos hablar es sobre las bondades de su nuevo cambio de look con el que va a triunfar este otoño.

Marta lleva unas french balayage muy naturales, una técnica de coloración que favorece a cualquier edad, no necesita retoques cada mes y se adapta muy bien a todos los cabellos, especialmente a los marrones, que combinan a la perfección con los reflejos tierra, miel, avellana y beige del tinte.

Dejando de lado la temida raíz, esta gama de colores se centra en los mechones cercanos al rostro para iluminarlo y quitarle años de encima, y en el resto del cabello de medios a puntas para crear un look multitonal super favorecedor. ¿El tono exacto? El exclusivo melting hazelnut (avellana derretida) del salón beauty Anara by Ana Lerida, en Barcelona.

Ideales para cambiar de look de forma suave y sutil sin grandes esfuerzos gracias a su bajo mantenimiento, ya que no dejará cortes de color significativos una vez que el cabello comience a crecer. Otras famosas que no han podido resistirse a esta técnica son la periodista Melissa Jiménez o la influencer Belén Hostalet. ¿Te apuntas?