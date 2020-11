23 nov 2020

Ana Milán ha hecho de su long bob a capas, su corte de pelo favorito. Y es que hace bastante tiempo que vemos a la actriz lucir este corte dejando atrás la larga melena que llevó en su momento. La actriz ha probado su efecto rejuvenecedor al igual muchas otras famosas como Lourdes Montes o Sara Carbonero. Y es que el bob es y será uno de los cortes de pelo que más se llevarán en 2021. Sin embargo, tras su último paso por la peluquería, Ana ha querido probar una versión nueva añadiendo un flequillo cortina.





La actriz quiso compartir con sus seguidores el resultado de su melena después de haber visitado Tacha Beauty, su centro estético de confianza. Con un divertido vídeo, Ana Milán hizo alarde de su papel como influencer y enseñó como había retocado su long bob a capas cortando únicamente las puntas. Además, en el vídeo se podía apreciar que Ana también había retocado su color oscureciendo ligeramente el cabello y luciendo así un moreno oscuro en vez de el castaño claro que había llevado últimamente.

Un cambio de look obra de Fabrizio Perrini que tenía como protagonista el flequillo. Hasta ahora, habíamos visto a la actriz llevar los mechones delantero muy desfilados y a la altura de la barbilla. Sin embargo, esta vez ha preferido arriesgar un poco más y ha apostado por cortarse el flequillo a la altura de las mejillas. Un flequillo muy largo que suele quedar de maravilla y gustar mucho. Y aunque no parece demasiado cómodo, es perfecto ya que su largo te permite llevarlo detrás de la oreja e incluso recogerlo hacia atrás si te molesta en un momento dado.

¿Te atreves con él? Nosotras te animamos porque es una manera de llevar flequillo sin morir en el intento y sin tener que estar siempre pendiente de cortarlo y de que esté perfecto. Es muy versátil, y como ha demostrado Ana, queda genial