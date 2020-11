24 nov 2020

A partir de los 35 años comienza la carrera de las mujeres que trabajan en primera línea de imagen para parar el reloj. Es una de las restricciones del estrecho mundo de la televisión, el cine y el resto del showbusiness: se da por sentado que al público solo le apetece contemplar a estrellas jóvenes y bellas. Es cierto: ahora mismo tenemos divas de 50 arrasando por donde pasan, pero no es menos cierto que se dejan la piel para que no se noten los años y, mucho menos, los kilos. Jennifer Lopez es el faro guía para las mujeres del mundo de espectáculo que pretenden no dejar de trabajar después de los 50. Tiene un envidiable aspecto de treintañera trabajado a base de dieta, ejercicio y unos looks llenos de sabiduría. Por ejemplo, este corte bob ondulado y con efecto mojado que la cantante llevó a los American Music Awards. Quita años a toda velocidad.

Aunque Jennifer Lopez tiene el pelo fino, el ondulado compensa con su propio volumen. pinit

Las seguidoras de los vaivenes de estilo de Jennifer Lopez lo habrán notado: es bastante raro que la diva recurra a un estilo tan 'natural' y deje de lado su amor por los grandes moños y las kilométricas extensiones. Sin embargo, este giro de los acontecimientos capilares es todo un acierto, pues los peinados recargados ponen años innecesarios. La controladísima naturalidad de ese pelo aparentemente recién salido de la ducha no solo es sexy, sino que realza el impresionante trabajo de maquillaje y sus facciones afiladas. No necesita extensiones para compensar su pelo fino: el ondulado con planchas ya hace esa función.

No nos extraña nada que Sara Carbonero, mucho más joven que Jennifer Lopez pero ya en zona de peligro para la televisión y la moda, recurra a un 'wavy bob' en uno de sus últimos posados. No solo aporta un estilo juvenil que rejuvenece, sino que da la sensación de que el cabello es más largo y voluminoso de lo que realmente es. Ahora que la periodista está dejando crecer de nuevo su icónico cabello, este plus de movimiento le viene de perlas. Detalle importante: el ondulado es mínimo para no restar longitud a la melena. Sin embargo, el efecto es brutal. Salvajemente bonito.