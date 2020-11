19 nov 2020

No, no es el corte de pelo pixie que lució la hija de Demi Moore imitando al de esta en Ghost, pero Suri Cruise se ha convertido en nuestro nuevo referente gracias a su nuevo (y sutil) cambio de look.

Más cercana en estilo a Leonor y Sofía y su coleta con truco que a Tallulah Willis, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise ha reaparecido en escena con un corte de pelo y un peinado fácil que sienta bien a cualquier edad. La pequeña de 14 años ha lucido una media melena (la favorita de las famosas) ideal para quienes quieren sanear sus puntas sin sacrificar la longitud del cabello y dar más volumen y movimiento al pelo al quitar el peso.

Un corte clásico y atemporal por debajo de los hombros que nunca pasa de moda, que favorece a los 20 y a los 40 que se puede llevar en múltiples versiones: recto, a capas, con flequillo, en pelo rizado... En cuanto al color, Suri ha mantenido su castaño oscuro habitual junto a unos reflejos más claritos para iluminar su rostro.

Para peinarlo, la hija de los actores, ha elegido un semirrecogido relajado que sienta de maravilla a cualquier edad y que puedes hacer en casa en menos de 5 minutos. Raya en un lateral, mechones delanteros recogidos en la parte trasera del peinado, mucha textura y unas ondas ligeras muy naturales. ¡Nos encanta!