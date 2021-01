20 ene 2021

Compartir en google plus

Muchos de los cambios de look radicales que nos hacemos a lo largo de nuestra vida van unidos a una época de cambios. Y todo apunta a que el nuevo corte de pelo de Ana de Armas –un bob parisino que no tiene nada que ver con el look capilar que lucía en su anterior imagen pública en Los Ángeles– está totalmente ligado a su reciente ruptura con Ben Afleck.

La actriz ha regresado a la casa de su familia en Cuba, donde parece que una de las primeras cosas que hizo nada más aterrizar fue reservar cita en la peluquería. Y si Ana dio la bienvenida al nuevo año con un corte de pelo radical, ahora ha afinado su corte bob cortándolo algo más y cambiando su flequillo cortina por uno recto, ligeramente despuntado. Y, aunque ella aún no ha subido a sus redes sociales una foto de su nuevo look, lo hemos podido descubrir en un video publicado en YouTube donde se homenaje a su amiga, la también actriz Claudia Alvariño (Muma).

Esta es la primera iamgen del neuvo cambio de look de pelo de Ana de Armas: un corte bob con flequiollo recto, ligeramente despuntado. pinit

Este corte bob con un flequillo corto un cambio muy acertado. Está guapísima y le aporta muchísimo estilo y moderniza su look. “De base recta y con un flequillo también recto (ligeramente degradado), con raya al medio y un color más intenso, son unas características que ayudan a destacar mucho más sus ojos ”, declara Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez

El peluquero también opina que este look le favorece muchísimo porque tiene una cara de muñeca preciosa. Y aunque podría parecer que tiene un rostro redondo, “es ligeramente ovalado, algo que le beneficia porque este tipo de corte y con raya al medio es complicado si se tienen unas facciones completamente redondas”, añade. Además, para llevarlo también hay que tener en cuenta que “enmarca completamente la cara y su estructura, destacando toda su belleza pero también cualquier defecto”, concluye el experto.