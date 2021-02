2 feb 2021

Ha pasado ya mucho tiempo desde que Carlota Casiraghi nos deslumbrase con un cambio de look con flequillo que azotó las tendencias capilares del momento como una de las mejores transformaciones. Y aunque la princesa ha vuelto a su look habitual, esta vez lo ha hecho dando un toque de personalidad y movimiento a su cabello. No tiene que ver con el arriesgado bob rapado de Charlene de Mónaco, más bien con un clásico que no pasa de moda y que las famosas adoran: la media melena larga al más puro estilo Reina Letizia.

La hija de Carolina de Mónaco ha deslumbrado como primera invitada en el club de lectura de Chanel, firma de la que es embajadora y que acaba de lanzar una serie de encuentros culturales y literarios bajo el título de Les Rendez-vous littéraires rue Cambon. En el capítulo In the Library with Charlotte Casiraghi hemos visto a una Carlota radiante, con un look no makeup muy natural y favorecedor, y un corte de pelo largo que se ha convertido en nuestro favorito para el 2021 porque ¡lo tiene todo!

Elegante, sofisticado, clásico, romántico. Se trata de una melena recta muy rejuvenecedora que tiene el largo perfecto como para seguir dando personalidad al cabello sin llegar al long bob. Ideal para quienes buscan sanear sus puntas pero tienen pánico a las tijeras. Este haircut es tan versátil que no hay ni que pensarlo dos veces.

Es ideal para llevarlo a cualquier edad, y sobre todo, es perfecto para todos los tipos de rostros, ya que cae por encima del pecho dejando espacio al cuello y sin crear ningún corte inesperado que rompa con la forma de la cara. Además, es muy fácil de peinar y de mantener.

Carlota la ha lucido con unas ondas rotas muy ligeras y abiertas que han perfeccionado el look y han aportado brillo y luminosidad al cabello. Además de darle más volumen y movimiento. Pero con este corte de pelo, cualquier peinado sigue siendo posible. También hemos podido ver a la royal en otro de los capítulos de la serie de la maison con un moño bajo muy pulido, con acabado wet y peinado con la raya en un lateral. Una elección muy acertada con la que sorprender esta temporada.