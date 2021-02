4 feb 2021

Al más puro estilo Nuria Roca y las botas que comparte con su hija, Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal no solo comparten armario, también el gusto por la belleza y en concreto, por un peinado tirante con efecto lifting que se hacen sin parar para todo tipo de ocasiones. ¿Cómo hacerlo en casa de forma fácil y rápida?

Da igual que sea en la playa o junto a looks de noche, madre e hija llevan este hairstyle por bandera cuando el pelo suelto no es una opción, ya sea por comodidad o simplemente para cuando se tiene prisa y no da tiempo a lavarse la melena una vez que ya empieza a estar sucia y apelmazada (mira aquí cómo lavarse bien el pelo).

Se trata de un moño bajo muy pulido que estiliza al máximo el rostro al levantar la mirada, los pómulos y el óvalo facial debido a la tirantez que ejerce el cabello sobre el cutis. Lo mejor de todo es que sabemos cómo conseguirlo en 5 minutos gracias al truco fácil de Alba Díaz que te explicamos a continuación.

"Me habéis preguntado mucho sobre cómo me hago el peinado con el moño bajo. Antes me lo hacía con laca. Pero ahora lo que hago es hacerlo con mascarilla hidratante. Nada más salir de la ducha dejo que se seque un poco el pelo y cuando está húmedo le pongo mascarilla y con el peine lo peino muy, muy pegado a la raíz a la vez que lo agarro con la mano y con la goma de gancho me hago una coleta muy tirante. Para terminar hago el moño con una goma normal. El truco está en hacerlo con el pelo lo más húmedo posible", ha explicado la influencer a sus seguidores.

Una opción ideal para dar un extra de hidratación a la melena mientras luces un peinado perfecto. Además, podrás hacerlo tanto en el pelo largo como en un corte bob y en texturas tanto lisas como rizadas. Hazte con una mascarilla capilar sin aclarado y con una goma de gancho, y copia ya mismo el peinado favorito de Alba y Vicky.