8 feb 2021

Cuidar bien una melena no solo consiste en lavarla adecuadamente y utilizar productos para, por ejemplo, protegerla del calor. Existen otros factores que influyen de maneta directa en el estado de nuestro cabello, por lo que si eres de las que no consigue tener melenón es porque no has detectado los errores que cometes en su cuidado y no has fichado los trucos que tenemos para que crezca más rápido y fuerte. Ahora, gracias a estos consejos de experto, estamos seguras de que mantendrás la rutina de pelo correcta y tu melena lo agradecerá creciendo más deprisa.

Antes de conocer los consejos, debes saber los detalles de cómo crece el cabello. "El crecimiento del pelo se divide en tres fases, anágena, la de crecimiento que puede durar hasta cuatro años; catágena, dura cuatro semanas y es en la que el crecimiento se ralentiza; y telógena, la fase final de vida de la fibra capilar. En una melena encontramos fibras capilares que están en cada una de estas fases, aunque la gran mayoría, un 80%, están creciendo. También tenemos que tener en cuenta que nuestro organismo ralentiza alguna de sus funciones con la edad, no nos crece el pelo igual cuando somos niñas a cuando somos menopáusicas. Aquí entran en juego factores hormonales, genéticos, de alimentación e incluso estacionales, en otoño se nos cae más el pelo", asegura M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera.

Por otro lado, debes saber que uno de los pasos que más influyen en el crecimiento del pelo es el corte. "Pese a lo que mucha gente cree, cortar las puntas no hace que el pelo crezca más rápido, pero sí más sano y si no lo hacemos y no lo cuidamos, con el tiempo las puntas se estropean y rompen. Si consideras que el crecimiento de tu melena es más lento de lo normal, cuídala al máximo para no tener que recurrir a las tijeras tan frecuentemente y evita tratamientos químicos muy fuertes como un color muy claro, por ejemplo. Si el pelo se daña va a ser inevitable cortar", afirma Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros.

La base de la belleza está en una buena limpieza, por lo que sí, la manera en que tienes de lavar el pelo también es determinante en su estado. Y es importante poner especia hincapié en el cuidado del cuero cabelludo. "Si estimulamos la circulación sanguínea de esta zona, estamos favoreciendo la entrada de minerales y de oxígeno al mismo tiempo que eliminamos toxinas. Se puede activar realizando un masaje con la yema de los dedos durante dos minutos y con la cabeza hacia abajo para que el flujo sanguíneo sea aún mayor. También cepillándolo antes de irnos a dormir", aconseja Felicitas Ordás de Felicitas Hair, refiriéndose también al uso de exfoliantes capilares.

En cuanto al champú, es vital que sea uno que respete y no estrese el cabello. "El pelo contiene aceites naturales que lo hidratan y protegen. Cuando lo lavamos, eliminamos esta grasa, por eso lo recomendable es no lavarlo cada día y hacerlo con productos suaves. También, aprovecha la ducha para darte un masaje en el cuero cabelludo y no te olvides del acondicionador. Intenta no excederte con la temperatura del agua, ya que el calor deshidrata", matiza Charo Garcia de Salón Ilitia

Por último, la alimentación es otro de los factores determinantes en el crecimiento del pelo, ya que aporta los ingredientes necesarios para que crezca sano. "Si queremos un pelo resistente y bonito, debemos incluir en nuestra dieta las proteínas que encontramos en carnes, pescados, nueces y cereales integrales. También son importantes las vitaminas A, C y E, así como minerales como el zinc, el hierro y los ácidos grasos Omega 3. Además, existen complementos alimenticios específicos para el crecimiento del pelo y las uñas que te ayudarán a que crezca con fuerza", recomienda Raquel Saiz de Salón Blue. Toma nota y prepárate para presumir de pelazo.