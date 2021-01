4 ene 2021

Cumplidos los treinta y cinco casi todas las mujeres solemos tener el mismo objetivo beauty: lucir un aspecto rejuvenecido. Así, nos volvemos locas buscando cuáles son los cortes de pelo capaces de quitarnos diez años de encima, las mejores cremas antiedad para presumir de rostro joven, los trucos de maquillaje de las famosas e influencers para lucir una mirada rejuvenecida, como este de Catherine Zeta-Jones… Pero a veces no es necesario complicarse tanto la vida y basta con hacerse un peinado muy fácil y versátil que sea capaz de conseguir un efecto lifting como el último que ha llevado Tamara Falcó.

La ahora colaboradora de televisión decidió refrescar su estilo capilar a finales de noviembre de 2020, volviendo a dejar claro que el bob es de lo más fresco, rejuvenecedor y favorecedor. Además, a pesar de su largo, es más versátil de lo que parece, ya que se puede lucir con un aspecto messy –Tamara lo lleva así en su día a día–, con ondas para las ocasiones más especiales o bien liso y con raya en medio para conseguir un look capaz de quitar unos cuantos años ipso facto.

"Al ir cumpliendo años el pelo está más encrespado, va perdiendo brillo y no tiene la cutícula tan cerrada como debería, por lo que es mejor no lucirlo demasiado largo", aconseja Sandra Sadler, peluquera y copropietaria del salón Coolday. Así, el corte bob es un opción estupenda, ya que al no llevar un exceso de capas la melena no se ve pobre y no presenta un aspecto despeluchado en la zona de las puntas.

Este look afrancesado que lleva Tamara erejuvenece porque es un corte muy estructurado, que aporta un toque juvenil porque recuerda a la típica melenita que solíamos llevar de pequeñas, un estilo totalmente atemporal y que favorece a todos los rostros. Eso sí, para conseguir quitarse esos años de encima, "es importante cortar a la altura y peinar el cabello bien liso para acentuar la base juvenil de este corte", advierte la experta.