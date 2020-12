6 dic 2020

Los haircut a capas siguen teniendo algún pero y el mullet de Úrsula Corberó es solo apto para atrevidas, lo que explica que los cortes de pelo bob sigan siendo los más elegidos entre las peluquerías. Aportan estilo sin llegar a crear un look demasiado arriesgado, favorecen a todos los rostros, rejuvenecen a cualquier edad, son muy fáciles de peinar, se llevan en todos los colores como con las mechas tendencia de Sara Carbonero, las variedades son infinitas y es el favorito de las famosas para cambiar de look. ¿Reinará por siempre en el trono?

De momento reina en las melenas de Andrea Duro y Angy Fernández, que han presumido de corte bob en una fotografía de Instagram de lo más inspiradora. Como si de un catálogo de peluquería se tratase, ambos han lucido dos tipos distintos de hairstyle que sientan igual de bien y que les vamos a copiar ya mismo.

Video: Los cortes de pelo que triunfarán en 2021

Bob con ondas

Es el peinado más recurrente a la hora de arreglar y de hacer brillar a un corte de pelo bob. Andrea Duro las lleva muy abiertas y con la raya al lado para dar más volumen y movimiento a su melena. Su corte es totalmente recto y no tiene flequillo, por lo que se trata de la opción más cómoda. Para acompañarlo, la actriz ha mantenido su color castaño con reflejos, un dark chocolate que adoran las famosas porque quita años e ilumina el rostro al instante.

Con flequillo

Si te has decantado por un cambio de look radical, la mini melenita de Angy Fernández con flequillo va a transformar tu imagen por completo. No solo porque lleva el bob con flequillo que va a equilibrar tus facciones por completo, también porque lo acompaña un tinte de pelo con el que no pasa despercibida: el pelirrojo anaranjado luminoso para arrasar allá donde vayas. Nosotras ya nos lo imaginamos con nuestro labial rojo favorito... ¿Te atreves con este tono?