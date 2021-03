3 mar 2021

Compartir en google plus

Las molestias en los cueros cabelludos sensibles suelen ser más frecuentes de lo que imaginamos y lo peor es que puede pasar cuando menos lo esperes. Ya sea por culpa de peinados tirantes muy excesivos, por el tipo de champú que utilicemos, por la forma en la que lavamos nuestro pelo, por agresiones externas como la contaminación o el calor, o por estrés, la delicada piel de esta zona necesita de una atención extra ante la amenaza de posibles irritaciones o descamaciones que pueden provocar un dolor y un picor insoportables.

Sufras de estos problemas capilares o no, incluida la dermatitis seborreica, la mejor opción es incluir uno de estos champús calmantes que hidraten al máximo la piel, la limpien de impurezas y células muertas, y la protejan de futuras agresiones.

Video: Los beneficios del vinagre para lucir pelo sano y brillante

El Champú Epigenético de Nuggela & Sulé es perfecto para las pieles sensibles y atópicas que provoquen picor, enrojecimiento e hinchazón en el cuero cabelludo. "Estos síntomas pueden afectar al interior del folículo piloso produciendo debilidad capilar y caída del cabello", explican desde la firma.

Usar a diario este champú sin parabenos durante tres semanas mejora e hidrata la raíz y fortalece la melena a la vez que estimula su crecimiento y la deja super brillante y suave. Además tiene un olor a heno y limón super refrescante que duplica la sensación de limpieza.

Nuggela & Sulé champú epigenético pieles sensibles (16 euros en Promofarma). pinit

Seguimos con otro champú de una firma 'made in Spain' que cumple a la perfección con lo que demanda un cuero cabelludo sensible. Sensikos de Kosei está especialmente creado para calmar las irritaciones, la sensación de tirantez, el picor y el dolor entre otros. Todo gracias a una combinación de activos antiinflamatorios como el extractos de regaliz, el extracto de ruscus o el pantenol. Además es vegano y no contiene sulfatos, parabenos, siliconas o colorantes, algunos de los químicos que peor sientan a los cueros cabelludos sensibles en cada lavado.

Sensikos de Kosei champú calmante (12,90 euros). pinit

Para terminar, una opción de farmacia que funciona a la perfección: Ducray Sensinol, un champú que alivia el cuero cabelludo sensible gracias a su tratamiento fisioprotector con activos calmantes y anti-irritantes. Su fórmula sin colorantes ni perfumes respeta la fisiología propia de la zona y reduce los picores y la sensación de quemazón.