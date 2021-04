23 abr 2021

La aparición de las primeras canas suponen un reto para muchas. A pesar de que el pelo gris está de moda y el hecho de tener canas es cada vez un tema nos tabú y aceptado (¡por fin!) entre las mujeres, son muchas las que prefieren seguir disimulándolas. Por ello desde la redacción te hemos dado diferentes trucos como es este color de pelo que es el que perfecto si quieres camuflarlas con éxito o el champú que las tapa sin necesidad de tintes. ¡Incluso fichamos a Victoria Beckham cuáles son las mejores mechas para ello! Ahora, gracias a la influencer Melissa Villarreal hemos aprendido otro truco que, además es fácil y barato.

Melissa Villarreal es una de las influencers que más visibiliza el tema de las canas y enseña en varias ocasiones la coloración que se hace periódicamente para taparlas. Ella es un buen ejemplo de que los mechones grises no solo afectan a mujeres de avanzada edad y por ello, comparte con sus seguidores algunos de los trucos a los que ella recurre. Y es una manera perfecta y muy rápida de cubrir las canas cuando tienes prisa y no has tenido tiempo de pasar por la peluquería.

Se trata del Magic Retouch, la solución mágica para raíces y canas de L'Óreal Paris. Un spray que proporciona una coloración temporal por lo que es perfecto para tapar esas canas que aparecen de imprevisto y no tienes tiempo de ir a la peluquería. También es una buena opción para disimular las raíces cuando tampoco te ha dado tiempo a renovar tu coloración habitual.

¿Y qué es lo mejor de todo? Que puedes comprarlo por tan solo 5,95 euros. Un producto muy asequible que tener como imprescindible para momentos de urgencia y con el que conseguirás un resultado de diez. Además, está disponible en nueve tonalidades diferentes que van desde el rubio más claro, pasando por el castaño y llegando al moreno más oscuro. ¡Ideaza!