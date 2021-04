28 abr 2021

Si el encrespamiento te trae de cabeza y los días de lluvia se han convertido en el enemigo definitivo de tu melena (¡menos mal que ya tienes unas botas de agua impermeables!), es el momento de ponerle solución desde la raíz. Y aunque ya has probado todos los trucos para eliminar el frizz, como no utilizar agua caliente en los lavados, olvidar las planchas y utilizar difusor en el secador, no frotar el cabello con una toalla, utilizar el peine o el cepillo adecuado al tipo de pelo, protegerlo del sol, eliminar sulfatos y otros compuestos como el alcohol, no aplicar tintes o decoloraciones de forma agresiva... tus fibras capilares siguen inflándose y despeinándose al menor atisbo de humedad.

El último motivo por el que tu melena sigue encrespándose con la lluvia después de cumplir con todos estos consejos, es que el cabello sigue teniendo una porosidad por la que acostumbra a absorber todo tipo de humedad, hasta la mínima gota. Y lo único que intenta es sobrevivir a la falta de hidratación. Por lo que resulta imprescindible mantener nutrido al 100% con productos para el pelo que alimenten de forma adecuada al cabello. Ya sea durante el lavado, la parte más importante, o después con productos capilares de mantenimiento sin aclarado que puedes aplicar en cualquier momento y que funcionan como perfectos antiencrespamientos.

Video: Tratamientos antiencrespamiento sin aclarado para una melena suave y brillante

"El cabello es higroscópico, tiende a absorber la humedad del ambiente. Cuando esto ocurre, aumenta el grosor de las fibras y el pelo se dispone en patrones irregulares. El resultado es un cabello que parece electrificado y desaliñado", explican los profesionales capilares de Living Proof. "Nosotros recomendamos empezar a evitar el encrespamiento desde el lavado. Así, el agua se mantiene en el interior de la fibra y el cabello no absorbe la humedad porque ya no la necesita".

La gama No Frizz de la firma soluciona este problema capilar bloqueando la humedad sin aportar peso al cabello y repeliendo la suciedad de la polución, manteniendo el pelo limpio durante más tiempo. Tanto el champú como el acondicionador cuestan 26 euros, son cruelty free y no contienen sulfatos, siliconas o parabenos.

Otro producto para el pelo muy agradecido es el sérum capilar, ese desconocido silencioso que ofrece múltiples posibilidades, pero que sobre, todo acaba con el frizz se la melena hasta en los peores días de lluvia. Sus activos penetran rápidamente en la fibra capilar para reparar e hidratar intensamente la melena. Un imprescindibles es el Sérum anti-encrespamiento sin aclarado Dream Long Stop Frizz de L'Oréal, que contiene keratina vegetal y manteca de cacao para acabar con el encrespamiento al instante y evitar la rotura de las puntas para un crecimiento más rápido. Encuéntralo en Primor por 4 euros.

Otra opción es el Serum capilar reparador de Coolmethics, que contiene una fórmula cruelty free y con ingredientes naturales como el extracto de Ginseng y jengibre, que previenen la caída y estimulan el crecimiento del cabello, el aceite de argán, jojoba y hoja de ama, que aportan una dosis extra de hidratación y nutren los cabellos más secos; y ácido hialurónico apra retener la hidratación y evitar el encrespamiento. (6,95 euros en Primor).

Terminamos con el Protector Capilar Total de Nuggela & Sulé, un spray que protege el cabello tanto de la humedad como del calor de las planchas o de los rayos UV. Su uso restaura el brillo del pelo y la suavidad, y acaba con el encrespamiento gracias a el aceite de chía 100% orgánico que aporta ácido grasos eseciales como el omega 3 y 6, vitaminas, flavonoides y antioxidantes. (11,60 euros en Primor).