29 abr 2021

Si estás pensando en hacerte un cambio de look y pasar la tijera para dar una nueva vida a tu melena, no solo tienes que tener en cuenta cuáles son los cortes de pelo tendencia de la primavera, sino también la forma de tu cara. Y es que, aunque te guste mucho, por ejemplo, el flequillo recto, lo cierto es que no favorece a todo el mundo. Si ya fichaste los cortes que mejor sientan si tienes la cara redonda y has tomado nota del último cambio de look rejuvenecedor de Ana Milám, atenta a estos consejos de expertos con los que disimular rasgos como la frente ancha o la nariz grande.

1. Frente ancha

Dakota Johnson tiene la frente ancha y lleva un flequillo cortina muy favorecedor.

Si eres de las que tiene la frente ancha y e sun rasgo que te gustaría sisimular, los expertos recomiendan siempre apostar por un flequillo que suavizará esa facción. "Los flequillos son la mejor manera de disimular una frente grande o un rostro demasiado alargado y, además, se pueden llevar con cualquier textura, rizada, ondulada o lisa", afirma explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera. Sin embargo, debes tener en cuenta que no a todo el mundo le favorecen. "El cortina es el flequillo más universal y el que mejor se adapta a los diferentes tipos de rostro, por eso empezar con él siempre es una opción acertada", añade M.ª José Llata.

Por otro lado, si el flequillo te parece demasiado arriesgado y no te atreves con él. otra manera de que la frente no sea el centro de atención es peinar la melena con mucho volumen. "Si el pelo es rizado deja caer algunos mechones por la frente o bien lleva un flequillo largo abierto, peinado hacia los lados. También, intenta tener un buen corte que mantenga los rizos en su sitio, que llame la atención por sí solo", concluye.

2. Nariz grande

María Valverde lleva una media melena ondulada que disimula su nariz grande.

En cambio, si lo que quieres es desviar la atención de una nariz prominente, lo más acertado es dar el protagonismo al pelo. "Las capas atraen la mirada hacia el cabello y no sitúan el foco en la nariz. Es una forma además de equilibrar los diferentes volúmenes. Las ondas y los rizos ensanchan el rostro y, por tanto, ayudan a disimular una nariz grande", comenta afirma Charo García de Ilitia Beauty & Science.

Pero no solo puedes jugar con el corte, sino también con el color, añadiendo una tonalidad más llamativa para darle todo el protagonismo. "El largo también es importante, el pelo corto hace destacar más el rostro, por lo que una melena larga o media favorecen mucho más. Los flequillos están desaconsejados, ya que la resaltan. Los únicos que podrían favorecer serían aquellos abiertos o peinados hacia un lado", aconseja Charo García.

3. Ojos pequeños

Cate Blanchett destaca sus ojos pequeños con este corte bob de texturas ligeras.

Si tu caso es el de los ojos pequeños, debes saber que el pelo corto será el que más te favorezca. "Los cortes como el pixie ayudan a hacer destacar los ojos, ya que le dejan todo el protagonismo. En general, cuanto más despejado esté el rostro, más grandes se verán los ojos", asegura Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros.

En cuanto a las texturas, Rafael aconseja que mejor que sean ligeras, ya que de esta forma no acaparará las miradas. "Y si queremos cortarnos el flequillo, mejor que sea despejado y no compacto y que no sea excesivamente largo. El flequillo siempre hace destacar los ojos, pero si es muy denso con los ojos pequeños, conseguimos el efecto contrario", añade.

4. Cara cuadrada

Jennifer Aniston tiene la cara cuadrada y siempre lleva un corte muy desfilado en la parte delantera.

Un rostro cuadrado es sinónimo, por norma general, de un mentón muy marcado, por ello, en este caso, lo mejor que puedes hacer es jugar con la forma delantera de tu corte de pelo con cortes desfilados con movimiento. "Si tenemos la cara con forma cuadrada, peinarnos con la raya lateral, el desfilado sobre el rostro y las ondas van a ayudarnos a disimularlo. Si lo que se proyecta más es la barbilla, recomiendo unas capas largas, ondas sueltas que dan movimiento y suavizan, con la raya al lado para no resaltar la forma puntiaguda. Las capas además permiten enmarcar el rostro y lo suavizan. También favorece el volumen en la raíz para que la mirada se dirija hacia los ojos", sugiere Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz.