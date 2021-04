30 abr 2021

Sí, puede que los cambios de looks de las famosas te inspiren tanto como a nosotras: no olvidamos la media melena de Ana Milán, las mechas rubias ice blonde de Manuela Sánchez o el corte bob rejuvenecedor con el que Penélope Cruz volvió a demostrarnos que todo le sienta de maravilla. La mala noticia es que por mucho que nos fascinen, dar el paso y dejarse llevar por las tijeras no convence hasta que no nos ponemos en manos de la estilista de famosas como Helen Lindes, Dafne Fernández, Amaia Salamanca o Nieves Álvarez.

María Baras, Directora Creativa de Cheska, nos propone los cortes y colores de pelo tendencia para la primavera/verano 2021 que mejor sientan y que nos harán decidirnos de una vez por todas.

Video: Los cortes de pelo más icónicos para cambiar de look en 2021

De las capas invisibles que dan brillo, volumen y movimiento al cabello fino, al curly shaggy que adorarán las chicas de pelo rizado. Cinco estilismos beauty muy fáciles de peinar y mantener: "Me apetecía proponer una primavera y un verano muy fáciles, con cortes y colores súper bonitos, cabellos brillantes, sencillos, y que no requieran trabajarlos mucho a diario, todo lo contrario: que con el corte lo tengas todo hecho, algo que nos define totalmente", explica la experta. ¡Dentro looks!

El long bob con capas invisibles

Es una apuesta segura para quienes desean cambiar de look sin sacrificar el largo de su melena, además de aportar mucho volumen y movimiento. Tal y como explica María, la capas invisibles texturizan mucho el pelo, especialmente en los cabellos finos. Este corte bob en versión largo sigue siendo un básico. La experta apuesta por acompañarlo con un degradé surfero que se consigue con unas mechas babyligths muy naturales desde la raíz y unas balayage de medios a puntas para crear un contraste más llamativo.

El long bob con capas invisibles, un corte de pelo irresistible e ideal para llevar con unas mechas surferas. pinit

El shaggy para pelo rizado se mantiene

Los rizados llevan varias temporadas pegando fuerte y María Baras nos ha confirmado que este corte shag tan versátil sigue triunfando entre las tendencias. "Es un corte que se puede llevar con un punto más afro, o bien con una onda más abierta, dejando libre la textura y los rizos al aire", explican desde el salón madrileño. Un corte muy fácil de peinar por su diseño: "Nada más levantarte, agitas tus rizos y ya tienes el look, porque los volúmenes están muy trabajados con el corte para lograr este efecto". El color ideal para este haircut es un castaño natural que combina tonos avellana y chocomiel, un tinte ideal para las morenas que buscan iluminar su cabello.

Melena peach blonde, el color tendencia que quita años

Si hay un color de pelo tendencia por el que todas suspiramos esta temporada, es por el peach blonde. Un tono rubio melocotón que sienta muy bien a las pieles claras y que aporta muchísima luz. Un look muy apetecible para la llegada del buen tiempo

Así es el rubio melocotón que proponen desde el Salón Cheska. pinit

El pixie ochentero

Un corte de pelo arriesgado y con mucha personalidad solo apto para las chicas más atrevidas. "Se inspira y versiona el mullet tan característico de los años 80, que deja la nuca más larga y da muchísimo juego a la hora de lucir diferentes estilos: se puede peinar hacia abajo para un aire más chic con un toque muy parisino o despeinar y moldear con cera para conseguir un aspecto súper rockero".

Corte midi con mil capas

Terminamos con una melena repleta de capas actualizadas que sí te van a gustar. Según María Baras, "las capas están de total actualidad, y en este corte las interpretamos con un punto shaggy que reinventa los looks de los 80 y los 90 en clave de modernidad. Esta melena midi, que se acompaña con el flequillo de moda, que se abre y cae hacia el pómulo aportando un aire muy sexy, es ideal para quien busca probar algo diferente y darle un punto más despeinado, fresco y muy natural a su look". ¿Con cuál te quedas?