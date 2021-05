6 may 2021

Si aún no te habías dado cuenta, las melenas curly están de moda. Tanto que nuestro propósito para el 2021 sigue siendo el de recuperar el pelo rizado de todas las chicas que siempre han soñado con lucir su cabello natural perfecto y acabar con las planchas y los alisados permanentes.

Si eres una de ellas, aunque puede que ya hayas aprendido todos los trucos para recuperar los rizos definidos, hayas copiado el corte de pelo bob de Emme, la hija de Jennifer López y sepas cuáles son los peinados fáciles que mejor funcionan con este tipo de textura, hay algo que sigue sin encajar en la ecuación y que es tanto importante como el lavado o el corte: el momento secado. Un paso fundamental que determinará el nivel de definición y suavidad en la onda y que los expertos siempre advierten.

Video: 6 peinados fáciles y favorecedores para pelo rizado que te enamorarán

El secador directo sin difusor no es aconsejable, pero tampoco lo es utilizar cualquier toalla o dejar el cabello mojado demasiado tiempo. "En el método curly profesional no se deja el pelo mojado, ya que no es recomendable. La acción continuada del agua sobre las escamas que forman la fibra capilar las dilata y luego es difícil corregir la hidratación. Por eso hay que secarlo y no dejar el agua demasiado tiempo para que no se abran. Al salir de la ducha, aconsejo envolver el pelo en una toalla de microfibra, nunca de algodón, ya que favorece el encrespamiento", explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera.

¿La solución? Utilizar un turbante de secado rápido que absorba el exceso de humedad en tiempo récord sin dañar las fibras capilares. Tengas el tipo de pelo rizado que tengas, líbrate del frizz con el turbante DevaTwist de Devacurl, disponible en Sephora por 26,99 euros.

También hay más opciones, como el nuevo turbante de cobre de AQUIS que se puede utilizar todo tipo de melenas y que tiene un tejido muy suave con la capacidad de proteger la cutícula capilar, quitar la humedad en la mitad de tiempo sin encrespamiento, evitar la rotura y hacer que el cabello dure limpio más días gracias a su fórmula antimicrobiona que combate los malos olores y las bacterias. Así evitarás las herramientas de calor y no mantendrás la humedad durante mucho tiempo.

Turbante Copper Sure de Aquis (30 euros). pinit

Y por supuesto, nada de frotar la melena contra cualquier tejido cuando tienes prisa o simplemente permitir que ocurra cuando vas a dormir. "Para prevenir que se encrespe, es muy importante no friccionar el pelo con nada. Por eso es mejor dormir sobre una funda de almohada de seda. El algodón fricciona el pelo y absorbe la grasa natural, en cambio la seda lo deja casi intacto. También podemos sustituir la funda de la almohada por un turbante de este tejido y, especialmente en la cama, una forma particular de recogerlo es en la parte alta de la cabeza para que esté a salvo", explica la experta.